Эрике, которая помогает женщинам выявлять рак груди, самой пришлось столкнуться с бедой: «Было странно видеть себя в зеркале»

Десять лет назад у преподавателя Эрики, работающей в маммографическом автобусе, диагностировали рак груди третьей стадии. Этой весной женщина неожиданно получила тот же диагноз снова. «Я подумала: не может быть, я не хочу снова проходить через все это», - рассказала мать троих детей в программе «Желание сердца».