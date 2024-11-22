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Эрике, которая помогает женщинам выявлять рак груди, самой пришлось столкнуться с бедой: «Было странно видеть себя в зеркале»

Перевод: Влада Лаевалинд
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Скриншот.
Скриншот. Фото: Kuvatõmmis saatest

Десять лет назад у преподавателя Эрики, работающей в маммографическом автобусе, диагностировали рак груди третьей стадии. Этой весной женщина неожиданно получила тот же диагноз снова. «Я подумала: не может быть, я не хочу снова проходить через все это», - рассказала мать троих детей в программе «Желание сердца».

Проживающая в Тартумаа Эрика Талло уже 15 лет делает рентгеновские снимки, чтобы помочь женщинам выявить рак груди. Она является преподавателем Высшей школы здравоохранения и около 20 лет работает в маммографическом автобусе радиологического отделения Клиники Тартуского университета (SA TÜK).

Однако в какой-то момент сама 54-летняя женщина, которая в одиночку воспитывает троих сыновей, услышала страшный диагноз - рак груди третьей стадии. Кроме того, Эрика борется с еще одним редким заболеванием - нейрофиброматозом.

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