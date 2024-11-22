Мужчина купил приклеенный скотчем к стене банан за несколько миллионов долларов

После битвы с шестью другими участниками за произведение искусства на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в среду, Сан - основатель криптовалюты TRON - заплатил за банан криптовалютой.

«Я верю, что эта работа вызовет еще больше размышлений и обсуждений в будущем и станет частью истории. Для меня большая честь быть гордым обладателем этой знаковой работы, и я с нетерпением жду, когда она вызовет еще больше вдохновения и окажет влияние на любителей искусства по всему миру», - сказал Сан в своем заявлении на X.

И миллиардер планирует съесть свои многомиллионные инвестиции.

«В ближайшие дни я лично съем банан в рамках этого уникального художественного опыта, отдавая дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре», - сказал он.

Однако перекус Сана не изменит стоимость его инвестиций. Его покупка за 6,2 млн долларов принесла ему рулон клейкой ленты, инструкции о том, как правильно «установить» банан и, что самое важное, сертификат подлинности, гарантирующий, что произведение искусства, воспроизведенное Саном, является оригинальной работой Каттелана.

Банан, который он собирался съесть в ближайшее время, не был включен в его выигрыш, поскольку этот фрукт имеет тенденцию быстро портиться. Но ценность произведения искусства заключается не в самом банане - она вытекает из сертификата, сопровождающего покупку.

«Когда вы покупаете »Комедианта« Каттелана, вы покупаете не сам банан, а сертификат подлинности, который дает владельцу разрешение и полномочия воспроизводить этот банан и клейкую ленту на своей стене как оригинальное произведение искусства Маурицио Каттелана», - рассказал агентству Associated Press Дэвид Гальперин, глава отдела современного искусства Sotheby's.

Для такого фанатика криптовалют, как Сан, сходство произведения искусства с NFT, вероятно, не осталось незамеченным.

«Это не просто произведение искусства; это культурный феномен, который объединяет миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества», - сказал он.

«Комедиант» дебютировал на Art Basel Miami в 2019 году, где его цена составила $120 000. Изображение банана, приклеенного скотчем к стене, стало вирусным в социальных сетях и привлекло столько толп, что произведение искусства пришлось снять.

Было создано и продано три «Комедианта», одно из которых попало в коллекцию Гуггенхайма благодаря анонимному жертвователю, а два других были куплены анонимами.