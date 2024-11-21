Золотистый ретривер получил официальную должность в университете

Теперь фото собаки, полное имя которой Чарли Каннингем Джонс, красуется на странице тренерского состава команды в разделе «Сотрудники женской баскетбольной команды 2024–2025 годов» вместе с двумя менеджерами-студентами, пишет People.

«С сердцем, таким же золотым, как ее мех, Чарли известна своим заразительным энтузиазмом, мотивацией вилять хвостом и способностью поднимать настроение как на площадке, так и за ее пределами. Независимо от того, приносит ли она радость на тренировки команды, оказывает ли эмоциональную поддержку или просто предлагает утешительное присутствие, Чарли является любимым членом команды», - написано на официальном сайте.

«Она любит баскетбол и всех наших студентов-спортсменов и вспомогательный персонал. В свободное от работы время Чарли любит длительные походы, почесывания живота, плавание, коллекционирование палочек и, конечно же, угощения!» - говорится в биографии животного.

По словам второкурсницы Аманды Кастро, Чарли всегда привносит хорошее настроение перед игрой и уже стала талисманом команды.

После назначения Чарли директором по собачьему спорту женская баскетбольная команда готовится к «самому жаркому старту с сезона 2016-2017», выиграв свои первые три игры, отметила спортивная команда Университета Монклер.

Чарли уже сравнили с героем фильма «Эйр Бад» 1997 года, где собака обладала природным талантом к баскетболу.

«Эйр Бад знал, что его игровые дни закончились, поэтому он пошел по пути администратора», - шутят в соцсетях.