Жителям Таллинна расскажут о знаменитых музеях культурной столицы Европы

Музей Бельведер

Безусловно, мы не могли пропустить этот музей, где хранится самая большая коллекция картин Густава Климта. Изюминкой коллекции Бельведера является «Поцелуй» - самая известная австрийская картина. В музее также представлены шедевры Эгона Шиле и Оскара Кокошки, двух известных художников-экспрессионистов.

Музей истории искусств

В Музее истории искусств представлены произведения, охватывающие семь тысяч лет, с акцентом на искусство эпохи Возрождения и барокко. В его залах с высокими потолками можно полюбоваться картинами мастеров Рубенса, Рафаэля, Джорджоне, Караваджо, Брейгеля или Дюрера.

Музей Леопольда

В Музее Леопольда хранятся сотни произведений австрийского искусства. Картины собраны страстным любителем искусства доктором Рудольфом Леопольдом и его женой Элизабет. В музее Леопольда хранится самая важная в мире коллекция произведений, подписанных Эгоном Шиле. Также в музее представлены шедевры Густава Климта, в том числе знаменитая картина «Смерть и жизнь» и другие влиятельные венские художники, такие как Рихард Герстль, Антон Ромако или Коломан Мозер.

Художественный музей Альбертина

Своим появлением крупнейший музей искусства обязан просвещённому любителю живописи и графики герцогу Альберту (1738-1822), собравшему огромную коллекцию художественных работ великих мастеров кисти разных эпох. Сегодня музей содержит в своих фондах свыше 900 тысяч экземпляров графических произведений, 50 тысяч акварельных эскизов и рисунков да Винчи, Рембрандта, Рубенса, Санти, Дюрера, Пикассо, Дали и многих других знаменитых художников.

Музей Сисси

Музей Сисси в Вене посвящен личности императрицы Элизабет по прозвищу «Сиси» в оригиниальной обстановке. На лекции мы окунемся в мир австрийской императрицы, узнаем о её жизни, трагедиях и увлечениях, о ключевых событиях жизни Сисси, её роли при дворе и её влиянии на австрийскую культуру. Это будет путешествие по страницам истории, которое откроет вам не только личность Сисси, но и эпоху, в которой она жила.

Особое внимание будет уделено архитектуре и интерьеру помещений.