28 ноября в таллиннском ресторане TАR TAR köök+baar (Нарвское шоссе, 7) состоится ужин с лекцией на долгожданную тему, посвященную самым знаменитым музеям Вены с венским искусствоведом Дарьей Оскин.
Жителям Таллинна расскажут о знаменитых музеях культурной столицы Европы
Не зря Вена признана культурным центром Европы - в этом городе искусство и история встречаются на каждом шагу. А чего только стоят художественные музеи Вены, каждый из которых насчитывает сотни тысяч шедевров классического и современного искусства.
Лекция может стать вашим арт-путеводителем, так как Дарья Оскин расскажет для гостей мероприятия о самых важных музеях Вены, которые не стоит пропускать во время вашего путешествия в Австрию.
- Во время лекции будут рассмотрены лучшие экспонаты в музеях Вены;
- Поговорим о текущих выставках в столице Австрии;
- Пройдемся по театрам и загородным дворцам, где можно найти работы Густава Климта;
- Заглянем в музей к императрице Сиси;
- Посетим несколько частных домов-музеев.
Лектор: искусствовед Дарья Оскин, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом-эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей интересующихся искусством.
Программа вечера:
- 18:00 - регистрация
- 18:30- подача блюда
- 18:45 - начало лекции
- 20:00 - пауза
- 20:15 - продолжение лекции
- 21:15- вопросы зрителей
Стоимость билета 65€
В цену входит:
- приветственный напиток Cremant
- блюдо на выбор:
- Филе куриной грудки
- Стейк из лосося
- Стейк из цветной капусты
Количество мест ограничено, регистрация обязательна по электронной почте showcaseprproject@gmail.com.
Просьба при регистрации уточнять:
- Имя и фамилию каждого гостя
- Блюдо на выбор
В программе:
Музей Бельведер
Безусловно, мы не могли пропустить этот музей, где хранится самая большая коллекция картин Густава Климта. Изюминкой коллекции Бельведера является «Поцелуй» - самая известная австрийская картина. В музее также представлены шедевры Эгона Шиле и Оскара Кокошки, двух известных художников-экспрессионистов.
Музей истории искусств
В Музее истории искусств представлены произведения, охватывающие семь тысяч лет, с акцентом на искусство эпохи Возрождения и барокко. В его залах с высокими потолками можно полюбоваться картинами мастеров Рубенса, Рафаэля, Джорджоне, Караваджо, Брейгеля или Дюрера.
Музей Леопольда
В Музее Леопольда хранятся сотни произведений австрийского искусства. Картины собраны страстным любителем искусства доктором Рудольфом Леопольдом и его женой Элизабет. В музее Леопольда хранится самая важная в мире коллекция произведений, подписанных Эгоном Шиле. Также в музее представлены шедевры Густава Климта, в том числе знаменитая картина «Смерть и жизнь» и другие влиятельные венские художники, такие как Рихард Герстль, Антон Ромако или Коломан Мозер.
Художественный музей Альбертина
Своим появлением крупнейший музей искусства обязан просвещённому любителю живописи и графики герцогу Альберту (1738-1822), собравшему огромную коллекцию художественных работ великих мастеров кисти разных эпох. Сегодня музей содержит в своих фондах свыше 900 тысяч экземпляров графических произведений, 50 тысяч акварельных эскизов и рисунков да Винчи, Рембрандта, Рубенса, Санти, Дюрера, Пикассо, Дали и многих других знаменитых художников.
Музей Сисси
Музей Сисси в Вене посвящен личности императрицы Элизабет по прозвищу «Сиси» в оригиниальной обстановке. На лекции мы окунемся в мир австрийской императрицы, узнаем о её жизни, трагедиях и увлечениях, о ключевых событиях жизни Сисси, её роли при дворе и её влиянии на австрийскую культуру. Это будет путешествие по страницам истории, которое откроет вам не только личность Сисси, но и эпоху, в которой она жила.
Особое внимание будет уделено архитектуре и интерьеру помещений.