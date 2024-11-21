День свадьбы считается одним из лучших в жизни пары, но это не означает, что не может произойти нечто ужасное. Свадебный день этой пары прошел не по плану, но наверняка останется в памяти всех присутствующих.
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СЛАДКАЯ МЕСТЬ ⟩ В день свадьбы невеста сделала такой сюрприз, что жених сбежал от алтаря
Девушка объяснила, что они были в отношениях уже несколько лет, прежде чем решили официально пожениться. Это должен был быть замечательный день, но всего за несколько часов до церемонии произошло нечто неожиданное, пишет Unilad.