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СЛАДКАЯ МЕСТЬ В день свадьбы невеста сделала такой сюрприз, что жених сбежал от алтаря

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

День свадьбы считается одним из лучших в жизни пары, но это не означает, что не может произойти нечто ужасное. Свадебный день этой пары прошел не по плану, но наверняка останется в памяти всех присутствующих.

Девушка объяснила, что они были в отношениях уже несколько лет, прежде чем решили официально пожениться. Это должен был быть замечательный день, но всего за несколько часов до церемонии произошло нечто неожиданное, пишет Unilad.

Кейси была вместе с друзьями, когда получила сообщение, разбившее ей сердце.

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