Эмили Гриффитс из Уэльса 26 лет. У нее нет детей, но она не может представить себя матерью и в будущем. Причиной тому стали эндометриоз и аденомиоз, хронические гинекологические заболевания, которые привязали ее к дому, потому что боль изнуряет, пишет RUS TVNET. Чтобы вести полноценную жизнь, она хочет сделать операцию по удалению матки, но врачи говорят, что она слишком молода для этого, сообщают зарубежные СМИ.