ЯРКИЙ ФИНАЛ В Таллинне выберут суперзвезду, которая получит 500 евро

LAIF Karaoke klubi совместно с клубом FRIENDS (Рига) в шестой раз проводят уже полюбившегося конкурс, который впервые состоялся в 2019 году. «Если ты любишь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит тебе к нам!» - говорят организаторы.