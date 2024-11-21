В пятницу, 29 ноября, в клубе Monument (Müürivahe 5) в 17:30 состоится грандиозный финал конкурса «Стань суперзвездой-2024».
ЯРКИЙ ФИНАЛ ⟩ В Таллинне выберут суперзвезду, которая получит 500 евро
LAIF Karaoke klubi совместно с клубом FRIENDS (Рига) в шестой раз проводят уже полюбившегося конкурс, который впервые состоялся в 2019 году. «Если ты любишь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит тебе к нам!» - говорят организаторы.
По итогам двух отборочных туров перед зрителями выступят талантливые финалисты. Победа в конкурсе дает вакансию вокалиста в двух популярных клубах Таллина и Риги, а также традиционный денежный приз в размере 500 евро!
Кроме того, победитель получит возможность представить Эстонию на международном конкурсе караоке в 2025 году.
Множество других достойных призов порадуют каждого финалиста.
В финале будет работать звездное жюри.
Билет - 12 евро.
Резервация столов по телефону: 56956658.