Рождественский рынок в Таллинне приглашает стать частью рождественской сказки!

На старейшей площади столицы в этом году установлена хвойный ель высотой почти 16 метров, привезенная из Саку. Елка украшена тысячами рождественских огней, создающими приятную атмосферу. Они освещают киоски, похожие на домики для эльфов.

Как обычно, на Рождественском рынке в Таллинне представлен широкий ассортимент рождественских и кровяных колбас, рождественских блюд, квашеной капусты и различных картофельных гарниров, а также любимых в последние годы блюд - котлет из ягненка и оленьих колбас. Для гурманов предложены новые интересные блюда: медленно запеченный утиный конфи, говядина на пряном гриле, оленьи и луковые гриль-блюда, копченая свиная шея, чиабатта с раклетом и многое другое.

Финские соседи привнесут северное и первобытное настроение копченым супом из оленя и сыром, пирогами с олениной и дичью, а также пирогами для вегетарианцев с веганскими колбасками. Новинкой будут также это восточные бао и булочки на закваске, которые порадуют как любителей растительной, так и животной пищи.

Как и положено для холодного времени года, на рождественском рынке будет широкий ассортимент горячих напитков.