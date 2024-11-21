Традиционная Рождественская ярмарка в Старом городе откроется уже в эту субботу и будет работать до 27 декабря 2024 года.
Рождественский рынок в Таллинне приглашает стать частью рождественской сказки!
На старейшей площади столицы в этом году установлена хвойный ель высотой почти 16 метров, привезенная из Саку. Елка украшена тысячами рождественских огней, создающими приятную атмосферу. Они освещают киоски, похожие на домики для эльфов.
Как обычно, на Рождественском рынке в Таллинне представлен широкий ассортимент рождественских и кровяных колбас, рождественских блюд, квашеной капусты и различных картофельных гарниров, а также любимых в последние годы блюд - котлет из ягненка и оленьих колбас. Для гурманов предложены новые интересные блюда: медленно запеченный утиный конфи, говядина на пряном гриле, оленьи и луковые гриль-блюда, копченая свиная шея, чиабатта с раклетом и многое другое.
Финские соседи привнесут северное и первобытное настроение копченым супом из оленя и сыром, пирогами с олениной и дичью, а также пирогами для вегетарианцев с веганскими колбасками. Новинкой будут также это восточные бао и булочки на закваске, которые порадуют как любителей растительной, так и животной пищи.
Как и положено для холодного времени года, на рождественском рынке будет широкий ассортимент горячих напитков.
Финны предложат горячий шоколад с добавлением Bailey’s и мяты, а также финский глег, как с алкоголем, так и без. Список глегов с каждым годом пополняется удивительными вкусами, такими как клюквенно-вишневый, с лимончелло, из органической малины и черной смородины из Сетомaa, облепихово-мандариновый и другие. Можно с уверенностью сказать, что Рождественский рынок Таллинна - это рынок с самым разнообразным выбором глегов в Европе!
Уже второй год Рождественский рынок акцентирует внимание на устойчивости к окружающей среде - будет использоваться многоразовая посуда с логотипом Таллиннского Рождественского рынка. За нее будет взиматься депозит в 2 евро. Возвращая посуду в пункт сбора, можно получить деньги за нее обратно.
На сцене Рождественского рынка каждую пятницу, субботу и воскресенье будут выступать артисты.
В первое воскресенье адвента, 1 декабря, торжественно зажжется первая свеча. Мэр Таллина Евгений Осиновский и пастор Яак Аус произнесут речь. После зажигания свечи все горожане приглашаются на световое шоу, которое будет чередоваться между Нижним городом и Тоомпеа.
В первое воскресенье адвента на рынок также прибудет Дед Мороз и будет ждать достойных чтецов стихов в своем домике до конца Рождественского рынка. Пожелания для подарков можно оставить в почтовом ящике на стене его домика. Для самых маленьких откроются карусели. Конечно, будет открыт и Фотомагазин, где можно запечатлеть радостные моменты в компании семьи и друзей.
Рождественский рынок закроет свои киоски, сцену и условные ворота 27 декабря.