QUEEN, SCORPIONS, METALLICA Шедевры мировой музыки прозвучат в разных городах Эстонии

В программе концерта самые лучшие и любимые миллионами слушателей легендарные хиты, ставшие шедеврами мировой музыки. Группа Queen, Scorpions, Metallica, Nirvana и многие другие.

Композиции прозвучат в уникальных аранжировках в современном стиле и позволят слушателям насладиться яркими и незабываемыми эмоциями.

ТАЛЛИНН - 25 ноября 2024 / Alexela Kontserdimaja - 19:00 ПЯРНУ - 26 ноября 2024 / Pärnu Kontserdimaja - 19:00 ТАРТУ - 9 декабря 2024 / Vanemuise kontserdimaja - 19:00

Мощный звук инструментов, невероятная энергетика профессиональных музыкантов, оригинальное освещение и эффекты позволят погрузиться в незабываемую атмосферу волшебства легендарных хитов.

Каждый концерт, каждое выступление Universe Orchestra – это настоящий праздник, ажиотаж и эмоции, которые заряжают всех зрителей в зале.

Это оригинальное и атмосферное шоу, покорившее публику по всему миру и вызвавшее огромный резонанс среди европейской публики, где выступление оркестра было встречено с поразительным успехом.

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