В воскресенье, 24 ноября, в таллиннском клубе MJ Club (Парда, 9) даст концерт яркая экспериментальная группа Shortparis. Билеты можно приобрести здесь. Накануне приезда группы в Таллинн мы попросили ее участников ответить на несколько вопросов об искусстве, творчестве, работе на сцене и других сферах жизни артистов.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Участники группы Shortparis перед приездом в Таллинн рассказали, каким видят своего слушателя
- Считаете ли вы, что музыка является важнейшим из искусств?
- Павел Лесников: Важнейшим из искусств я считаю умение оставаться собой. И я не про консервацию личности. Развиваться, конечно, необходимо. Я про принципы и внутреннюю целостность.
Николай Комягин: Определенно нет. Думаю, музыка занимает четвертое место после: пасты с морепродуктами, фигурного катания и регби.
Александр Ионин: Когда я учился в школе, мне никогда не нравились учителя, считающие свой предмет важнее всех остальных предметов.
- Верите ли вы, что искусство способно менять мир?
- Данила Холодков: Я верю, что искусство отражает окружающий мир. Считаю, что искусство - физическое воплощение отражения мира в органах чувств человека. Я бы сказал, что искусство может менять человека, а некоторые люди способны так или иначе менять мир.
П.Л.: Насчет «менять» не уверен, но отражать - точно способно.
Н.К.: Я не очень в это верю. Но у меня в руках только этот «пистолет», поэтому я буду продолжать параноидально нажимать на его игрушечный курок.
- Если бы вы не стали музыкантами, как думаете, чем бы вы могли заниматься?
- Д.Х.: Я бы мог стать кем угодно, например, поклонником группы Shortparis или журналистом, задающим одни и те же вопросы разным музыкантам. Главное, чтобы мне можно и нужно было слушать очень много музыки каждый день.
Н.К.: Я работал бы на заводе, где 35 лет плавил алюминий мой отец, или на соседнем, вместе с сестрой. Я постоянно опаздывал бы на смену, умничал не к месту и тупо портил изделия, пока, наконец, мужики из бригады крепко не поколотили бы меня в образовательных целях, а семья не отреклась бы от меня.
А.И.: Страшно представить, чем бы могли заниматься какие угодно музыканты, если бы не стали музыкантами. Наверное, только у единиц получилось бы что-то нормальное.
- Какие творческие задачи вы ставите перед собой, когда пишете песню?
- П.Л.: Выразить себя и при этом не помешать выразиться другим.
Н.К.: Мы пытаемся интеллектуально нащупать новый музыкальный язык, фонетически озвучить свое иррациональное, внутреннее (если во время пения получается сложить бровки домиком, значит, получилось), спасти человечество, заработать кучу денег и соблазнить как можно больше женщин.
А.И.: Удивить самих себя.
- Каким было самое яркое переживание за все время вашей работы на сцене?
- Д.Х.: Для меня это момент от выхода на сцену до начала исполнения первых тактов первой песни. В этот миг я чувствую, что я нахожусь в нужный момент в правильном месте. Ну или ощущаю себя здесь и сейчас, что-то близкое к медитативным практикам.
Н.К.: Когда я только начинал плясать на концертах, впервые «отпуская» себя, то у меня часто сильно болело сердце и шумело в голове. Я совершенно не понимал, чем все это может закончиться, и искренне полагал, что умру во время концерта. Было интересно. Полное ощущение непредсказуемости и удивления от самого себя и окружающего мира.
- Какие творческие деятели и произведения искусства вас вдохновляют?
- П.Л.: Стараюсь не думать ни о ком и ни о чем во время сочинения, иначе процесс стопорится.
Н.К.: Честные и радикальные.
- Каким вы видите своего слушателя? Что это за человек?
Д.Х.: Мне бы хотелось, чтобы это был абсолютно любой человек. Я верю, что наша музыка понятна и детям, и состоявшимся взрослым людям независимо от их культурной и географической принадлежности. Короче, я пытаюсь своим ответом не сузить круг наших слушателей, а, наоборот, расширить, чтобы в него мог войти любой желающий.
П.Л.: Человек чувствующий, с развитым чувством эмпатии.
Н.К.: Я часто смотрю в зал. Пытаюсь запомнить конкретные лица. Это отрезвляет и заземляет. Раньше я мог испытать разочарование, если тот или иной зритель не оправдывал моих представлений. Но однажды одна моя знакомая, гордящаяся своей модельной внешностью, заявила после выступления, что на наши концерты ходят невзрачные люди, некрасивые девушки. Помню, что эти слова причинили мне физическую боль, мне стало обидно и противно. С тех пор я засунул свои ожидания в ж*пу и принимаю и люблю любого нашего слушателя.
А.И.: Согласен с Данилой. В попытке составить портрет своего слушателя мы начинаем ограничивать себя субкультурностью. Наш коллектив имеет амбиции научиться разговаривать на универсальном языке, понятном всем. Насколько это удается - судить не нам.
- Что вы хотели бы пожелать своим слушателям из Эстонии?
Д.Х.: «Улыбайтесь чаще, это всех раздражает» (Василий Стрельников, MTV Russia).
Н.К.: Будьте хотя бы честными и радикальными, как искусство, ведь быть классными, как паста с морепродуктами, человеку не дано.
Группа выступит 24 ноября в таллиннском клубе MJ Club (Парда, 9). Двери клуба откроются в 19:00. Группа выйдет на сцену в 20:00. Обратите внимание, что для посетителей действует возрастное ограничение 16+.
Группа Shortparis работает на стыке таких стилей, как пост-поп, поп-нуар, авангардный поп и экспериментальная музыка. Это художники, ощущающие себя в оппозиции к современной музыкальной сцене и нацеленные на поиск самобытных средств самовыражения. Живые выступления группы тяготеют к перформативным практикам современного искусства.