ИНТЕРВЬЮ Участники группы Shortparis перед приездом в Таллинн рассказали, каким видят своего слушателя

- Считаете ли вы, что музыка является важнейшим из искусств?

- Павел Лесников: Важнейшим из искусств я считаю умение оставаться собой. И я не про консервацию личности. Развиваться, конечно, необходимо. Я про принципы и внутреннюю целостность.

Николай Комягин: Определенно нет. Думаю, музыка занимает четвертое место после: пасты с морепродуктами, фигурного катания и регби.

Александр Ионин: Когда я учился в школе, мне никогда не нравились учителя, считающие свой предмет важнее всех остальных предметов.

- Верите ли вы, что искусство способно менять мир?

- Данила Холодков: Я верю, что искусство отражает окружающий мир. Считаю, что искусство - физическое воплощение отражения мира в органах чувств человека. Я бы сказал, что искусство может менять человека, а некоторые люди способны так или иначе менять мир.

П.Л.: Насчет «‎менять» не уверен, но отражать - точно способно.

Н.К.: Я не очень в это верю. Но у меня в руках только этот «пистолет», поэтому я буду продолжать параноидально нажимать на его игрушечный курок.

- Если бы вы не стали музыкантами, как думаете, чем бы вы могли заниматься?

- Д.Х.: Я бы мог стать кем угодно, например, поклонником группы Shortparis или журналистом, задающим одни и те же вопросы разным музыкантам. Главное, чтобы мне можно и нужно было слушать очень много музыки каждый день.