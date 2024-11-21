«Он изменял мне с несколькими женщинами и мужчинами!» Самый сильный человек Европы оказался в центре любовного скандала

Победитель конкурса «Самый сильный человек Европы», шотландский силач Люк Столтман, оказался в центре скандала из-за личной жизни. Его жена решила обнародовать в социальных сетях факт измены мужа. «Огромное спасибо тебе, Люк Столтман, за то, что ты меня мучил. Я не могу понять, как люди могут быть такими жестокими», - написала она в посте в Instagram.