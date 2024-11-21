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«Он изменял мне с несколькими женщинами и мужчинами!» Самый сильный человек Европы оказался в центре любовного скандала

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Победитель конкурса «Самый сильный человек Европы», шотландский силач Люк Столтман, оказался в центре скандала из-за личной жизни. Его жена решила обнародовать в социальных сетях факт измены мужа. «Огромное спасибо тебе, Люк Столтман, за то, что ты меня мучил. Я не могу понять, как люди могут быть такими жестокими», - написала она в посте в Instagram.

Жена спортсмена и мать их общего девятимесячного ребенка Куши Столтман обвинила силача в измене в посте в Instagram. По ее словам, муж изменял ей на протяжении всего их брака с несколькими женщинами и мужчинами, сообщает New York Post

31-летняя блогер Куши заявила в своем обращении в соцсетях, что Столтман состоял в отношениях с женщиной-пауэрлифтером в то время, когда она сама проходила курс искусственного оплодотворения. Куши родила сына в январе этого года и ранее открыто рассказывала, что пара годами пыталась завести ребенка.

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