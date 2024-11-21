«Должны радоваться, что появились профессионалы!» Украинские мастера красоты утверждают, что эстонский рынок отстает на десять лет

16 ноября редакция Elu24 писала о том, как некоторые эстонские мастера индустрии красоты недовольны беженцами, которые своими низкими ценами «испортили» рынок красоты. Украинки высказались в группе на Facebook. «Я была в шоке, когда переехала сюда два с половиной года назад. Все, что сейчас популярно в Эстонии, у нас было модным 10 лет назад», - написала одна женщина под постом, который сейчас удален.