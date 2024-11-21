Чт, 21.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Должны радоваться, что появились профессионалы!» Украинские мастера красоты утверждают, что эстонский рынок отстает на десять лет

Copy
Фото статьи
Фото: Shutterstock

16 ноября редакция Elu24 писала о том, как некоторые эстонские мастера индустрии красоты недовольны беженцами, которые своими низкими ценами «испортили» рынок красоты. Украинки высказались в группе на Facebook.  «Я была в шоке, когда переехала сюда два с половиной года назад. Все, что сейчас популярно в Эстонии, у нас было модным 10 лет назад», - написала одна женщина под постом, который сейчас удален.

Недавно в Facebook группе, посвященной о бьюти-сфере, разгорелись споры о ценах на услуги. Некоторые жительницы Эстонии считают, что после приезда беженцев у них стало меньше работы, так как украинцы оказывают услуги гораздо дешевле и у себя дома.

Не секрет, что в Эстонии высокие налоги, поэтому некоторые украинцы решили предоставлять услуги именно дома. «Если кто-то делает на дому в два раза дешевле, то логично, что клиенты пойдут к ним», - жалуется один из парикмахеров под постом в группе на Facebook, который сейчас уже удален.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх