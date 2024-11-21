Александр Ивашкевич приготовил сюрприз жителям Кохтла-Ярве

Александр Ивашкевич уже более 40 лет работает на сцене театра и продолжает удивлять зрителей разнообразием своих талантов.

«Хочется превратить этот декабрьский вечер в яркое событие, которое запомнится надолго, - говорит Александр. - Программа, которую я составил для своего концерта, даст мне возможность с помощью живой музыки, поэзии и танца поделиться со зрителями темами и мыслями, которые меня волнуют».

В концерте примут участие шесть музыкантов. Виктор-Кристьян Ланберг, с которым Александр сотрудничает уже долгие годы и который является музыкальным руководителем творческого вечера, и который собрал потрясающую команду: Кристьян Рудановский (скрипка), Айнар Тойт (гитара), Танель Рубен (ударные), Ара Яральян (контрабас) и Олави Ойсманн (саксофон и кларнет).

Александр Ивашкевич Фото: Промо

«Я знаю, что очень много людей собирается приехать на этот концерт из разных городов Эстонии, и это очень приятно для меня. Я готовлюсь к этой встрече с радостью и волнением. Это будет яркое и зрелищное событие», - говорит Ивашкевич.

Кроме того, в этот вечер зрители смогут познакомиться с работами Александра Ивашкевича как фотохудожника. В галерее Центра культуры будут выставлены портреты из серии «Сегодняшний взгляд из прошлого». Многие из представленных работ принимали участие в различных выставках в Европе и Азии.