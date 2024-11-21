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ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО? Родителей поражают цены на спектакли: «Мы закричали, когда увидели сумму»

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Балет «Щелкунчик».
Балет «Щелкунчик». Фото: Piletilevi

Шокирующе высокие цены на билеты и отсутствие скидок для детей на спектакли, проходящие в концертном зале Alexela, вызывают вопросы у родителей. «Если на балет "Щелкунчик" продаются только обычные билеты, могу ли я вообще взять своего ребенка с собой?» - спрашивает мать маленького ребенка. Организатор мероприятия объясняет, что это проект, который не получает финансовой поддержки, и все расходы должны покрываться за счет выручки от продажи билетов.

Жительница Таллинна захотела пойти с маленькой дочерью на балет «Щелкунчик». Поскольку все билеты на декабрьские представления «Щелкунчика» в Национальной опере «Эстония» уже распроданы, она обрадовалась, увидев, что на спектакль, который пройдет 20 декабря в концертном зале Alexela, еще есть билеты. Женщина выбрала два места в четвертом ряду.

«Выбор мест был уже небольшой, оставались только задние ряды, но для нас с ребенком 2,5 лет это не подходило», - рассказала она редакции Elu24.

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