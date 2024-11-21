ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО? Родителей поражают цены на спектакли: «Мы закричали, когда увидели сумму»

Шокирующе высокие цены на билеты и отсутствие скидок для детей на спектакли, проходящие в концертном зале Alexela, вызывают вопросы у родителей. «Если на балет "Щелкунчик" продаются только обычные билеты, могу ли я вообще взять своего ребенка с собой?» - спрашивает мать маленького ребенка. Организатор мероприятия объясняет, что это проект, который не получает финансовой поддержки, и все расходы должны покрываться за счет выручки от продажи билетов.