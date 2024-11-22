Фитнес-тренер Евгения Бура известна многим благодаря проекту MamaFit, который уже восемь лет помогает женщинам из разных стран восстанавливаться после родов. По мнению Евгении, секрет успеха проекта в том, что она сама прошла непростой путь похудения.

«Когда-то я весила почти сто килограммов, - рассказывает Евгения. - Я знаю, что такое переедать, срываться и обвинять всех вокруг в своих неудачах».

Евгения уверена, что каждая женщина может изменить себя, независимо от возраста или веса. Терпение и труд - все перетрут. Красивой может стать каждая женщина, но не у всех хватает терпения. Если действительно поставить цель, то до Нового года еще можно успеть похудеть на 5-10 килограммов.

Евгения Бура и ее ученица, мать пятерых детей Ирина Дронова в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Проект MamaFit Евгения создала в 2014 году, когда ее сыну было всего полгода. Молодая мама мечтала вернуть форму после родов, но не могла найти тренировки, где можно было бы заниматься вместе с малышом. «Это меня задело. Я решила, что обязательно создам такой проект. Это стало моей главной мотивацией», - вспоминает Евгения, которая до этого не занималась спортом.

«Мне было легче отправиться в космос, чем взять в руки гантели, - шутит Евгения. - Но я загорелась идеей: сбросить 30 килограммов, выступить в категории “фитнес-бикини” и выучиться на тренера. Кстати, я продолжаю учиться до сих пор».

Ирина Дронова и Евгения Бура общаются с ведущей Limon LIVE Светланой Карабут. Фото: Konstantin Sednev