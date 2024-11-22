Создательница проекта MamaFit, помогающего женщинам из Таллинна и не только привести себя в форму после родов, пришла в Limon LIVE со своей ученицей - матерью пятерых детей. Терпение и труд - любой жир изведут, уверены гостьи в нашей студии. И они сами - живой тому пример!
ВИДЕО ⟩ Основательница MamaFit и ее ученица – мать пятерых детей: «До Нового года еще можно успеть сбросить 5-10 килограммов!» (2)
Фитнес-тренер Евгения Бура известна многим благодаря проекту MamaFit, который уже восемь лет помогает женщинам из разных стран восстанавливаться после родов. По мнению Евгении, секрет успеха проекта в том, что она сама прошла непростой путь похудения.
«Когда-то я весила почти сто килограммов, - рассказывает Евгения. - Я знаю, что такое переедать, срываться и обвинять всех вокруг в своих неудачах».
Евгения уверена, что каждая женщина может изменить себя, независимо от возраста или веса. Терпение и труд - все перетрут. Красивой может стать каждая женщина, но не у всех хватает терпения. Если действительно поставить цель, то до Нового года еще можно успеть похудеть на 5-10 килограммов.
Проект MamaFit Евгения создала в 2014 году, когда ее сыну было всего полгода. Молодая мама мечтала вернуть форму после родов, но не могла найти тренировки, где можно было бы заниматься вместе с малышом. «Это меня задело. Я решила, что обязательно создам такой проект. Это стало моей главной мотивацией», - вспоминает Евгения, которая до этого не занималась спортом.
«Мне было легче отправиться в космос, чем взять в руки гантели, - шутит Евгения. - Но я загорелась идеей: сбросить 30 килограммов, выступить в категории “фитнес-бикини” и выучиться на тренера. Кстати, я продолжаю учиться до сих пор».
Изначально MamaFit был направлен на борьбу с лишним весом после родов, но сегодня проект включает программы и марафоны для всех желающих. В Таллинне проходят также живые тренировки: по утрам занимаются матери с детьми, по вечерам - только взрослые. В начале ноября в MamaFit стартовал марафон «Сушка к Новому году». Однако, по словам тренера, начать менять свою жизнь можно и без всяких проектов, и лучшее время для этого - прямо сейчас!
До Нового года еще пять недель, за которые вполне реально сбросить 5-10 килограммов. Правда, для этого придется пересмотреть свои привычки.
«Первое правило - снизьте потребление алкоголя хотя бы до рождественских праздников. Это несложно! Сразу уйдут отеки, а это уже минус один размер вашего новогоднего платья», - советует Евгения Бура.
Она также призывает женщин анализировать свои действия. «Мотивация пропадает, когда мы превращаемся в роботов, изо дня в день выполняя одно и то же. Попробуйте что-то новое: растяжку, кардио или другие виды тренировок. Фитнес многогранен!»
На марафоне «Сушка к Новому году» участницы каждую пятницу взвешиваются и делятся успехами. «Не видим прогресс - интерес заканчивается, - объясняет Евгения Бура. - Если на весах плюс, то надо проанализировать, что вы сделали не так. Если мы будем проживать свою жизнь точно так же, как и до желания измениться - ничего и не изменится. Мы должны работать над тем, чтобы в жизни появлялось что-то новое».
Евгения уверена, что абсолютно каждой женщине нужна психологическая поддержка - это и кнут, и пряник. Чаще всего едой женщина пытается компенсировать отсутствие других удовольствий. «Если женщина давно не получала никакой искры помимо еды, то в этом и кроется суть проблемы. Конечно, нового мужа я вам не предоставлю, - смеется Евгения. - Но в нашем проекте работают психолог, эндокринолог и даже специалист по оральному обольщению».
Мать пятерых детей Ирина Дронова пришла в проект после четвертых родов. «Первую неделю было очень сложно. Сначала было сложно от количества новой информации, но меня покорило, что там все так друг друга поддерживают», - рассказывает Ирина.
Даже худеющим самостоятельно Евгения советует не делать это в одиночку: «Девчонки, найдите себе единомышленницу - человека, который будет вас поддерживать, и с которым вы будете на одной волне. Худеть вместе гораздо проще!» Однако тренер предупреждает, что похудение «на спор» может обернуться стрессом. «Проигравшая сторона часто заедает неудачу», - отмечает она.
Мотивация может быть любой: желание надеть красивое платье, нравиться себе в зеркале или даже отомстить бывшему мужу. Главное - по-настоящему захотеть перемен!
«Не хватает мотивации? Давайте разденемся, покрутимся возле зеркала и посмотрим, в кого мы превратились, - говорит Евгения Бура. - Сколько нам лет, почему мы так выглядим? Не смущает, что вы не влезаете в вещи из своего гардероба прошлого года, а с фотографии двухлетней давности на вас смотрит стройная незнакомка? Вот она - мотивация! Мы - женщины, мы должны быть красивые, мы цветки. Мы должны поливать себя приятными эмоциями, а не едой, запихивая в себя что ни попадя».
По словам Евгении Бура, лишний вес разрушает не только физическое здоровье, но и психологическое состояние, вызывая раздражительность и агрессию. «Мы становимся злыми, срываемся, обвиняем во всем детей, мужа… Это путь к самоуничтожению», - предупреждает она.
Как изменить свою жизнь и число на весах? Смотрите советы фитнес-тренера Евгении Бура в свежем выпуске Limon LIVE и вдохновляйтесь на перемены!