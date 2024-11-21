В среду, 20 ноября, в Тарту выпал первый снег. Жительница района Квисентали, мать семейства по имени Мерили, решила в этот день собрать клубнику, выросшую у нее в саду. Увлекательный процесс женщина засняла на камеру.
КЛУБНИКА НА СНЕГУ ⟩ Жительница Эстонии собирает урожай в своем саду под первым снегопадом
«Сегодня я собрала свою клубнику. Хватит! Солнца здесь, в этих краях, все равно мало», - пишет Мерили, делясь в Facebook снимком своих ягод.
«На вкус это как замороженная клубника», - говорит Мерили о вкусовых качествах ноябрьской ягоды.
«Это самая обычная клубника. Просто грядка находится рядом с домом, поэтому там теплее», - объясняет жительница Тарту, почему растения продолжают плодоносить даже перед зимой.
Малину тоже можно найти!
Другая женщина из Тарту запечатлела малину 11 ноября. «Эта фотография была сделана в Мярья, недалеко от Лыунакескуса», - говорит она, делясь снимком ягод, похожих на летнюю малину.