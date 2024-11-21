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КЛУБНИКА НА СНЕГУ Жительница Эстонии собирает урожай в своем саду под первым снегопадом

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Фото: Margus Ansu

В среду, 20 ноября, в Тарту выпал первый снег. Жительница района Квисентали, мать семейства по имени Мерили, решила в этот день собрать клубнику, выросшую у нее в саду. Увлекательный процесс женщина засняла на камеру.

«Сегодня я собрала свою клубнику. Хватит! Солнца здесь, в этих краях, все равно мало», - пишет Мерили, делясь в Facebook снимком своих ягод.

Клубника под снегом.
Клубника под снегом. Фото: Merili Sööt

«На вкус это как замороженная клубника», - говорит Мерили о вкусовых качествах ноябрьской ягоды.

«Это самая обычная клубника. Просто грядка находится рядом с домом, поэтому там теплее», - объясняет жительница Тарту, почему растения продолжают плодоносить даже перед зимой.

Малину тоже можно найти!

Другая женщина из Тарту запечатлела малину 11 ноября. «Эта фотография была сделана в Мярья, недалеко от Лыунакескуса», - говорит она, делясь снимком ягод, похожих на летнюю малину.

Малина в ноябре.
Малина в ноябре. Фото: Erakogu
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