КЛУБНИКА НА СНЕГУ Жительница Эстонии собирает урожай в своем саду под первым снегопадом

«Сегодня я собрала свою клубнику. Хватит! Солнца здесь, в этих краях, все равно мало», - пишет Мерили, делясь в Facebook снимком своих ягод.

Клубника под снегом. Фото: Merili Sööt

«На вкус это как замороженная клубника», - говорит Мерили о вкусовых качествах ноябрьской ягоды.

«Это самая обычная клубника. Просто грядка находится рядом с домом, поэтому там теплее», - объясняет жительница Тарту, почему растения продолжают плодоносить даже перед зимой.

Малину тоже можно найти!

Другая женщина из Тарту запечатлела малину 11 ноября. «Эта фотография была сделана в Мярья, недалеко от Лыунакескуса», - говорит она, делясь снимком ягод, похожих на летнюю малину.

Малина в ноябре. Фото: Erakogu