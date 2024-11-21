«Она уверена, что это сведет Бена с ума»: Дженнифер Лопес подозревают в романе с охранником

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: MARIO ANZUONI

По словам источников, Лопес также хочется отомстить бывшему мужу. «Ее привлекает этот парень. Но главное - она уверена в том, что это сведет Бена Аффлека с ума. Она не хотела развода, но Бен всегда был из тех, кто убегает от своих проблем. Она думает, что небольшой флирт поправит ее имидж», - говорит источник издания RadarOnline.

Ранее инсайдеры сообщали, что после развода Дженнифер проводит время с молодыми парнями и предпочитает отношения без обязательств: по их словам, она «устроила кастинг», чтобы ей преподнесли красивых парней «на блюдечке».

Интересно, что и с Аффлеком Лопес после развода не раз видели вместе, а однажды даже застали за поцелуями во время бранча с детьми. По слухам, Лопес не может окончательно поставить точку в отношениях. Бен же, по словам инсайдеров, из-за своей склонности к зависимостям наслаждался «эмоциональными качелями», из-за чего и Дженнифер было трудно его отпустить.

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном в конце августа, после того как в Сети с начала весны ходили слухи о проблемах в их браке. Интересно, что это была уже вторая попытка пары построить отношения: они были обручены еще в 2002 году, но расторгли помолвку - как говорят, из-за пристального внимания СМИ.

Почти 20 лет спустя они возобновили отношения и в 2022 году поженились. Первое время их семейная жизнь казалась счастливой, однако позже пользователи Сети начали замечать, что Бен часто выглядит угрюмым рядом с женой, папарацци периодически снимали супругов во время ссор, а позже появились слухи об их расставании.