ОПАСНОЕ МЕСТО Владелец автомобиля, разбившегося в Сууре-Ляхтру, три месяца не мог договориться со страховой компанией

«Хотя я отправил множество писем и неоднократно напоминал о себе, ответа так и не последовало», - рассказал местный житель, попавший в середине августа этого года в аварию на своем Volvo в скандально известной деревне Сууре-Ляхтру. По его словам, уладить все вопросы со страховой компанией удалось только сейчас, спустя три месяца после случившегося. Руководитель отдела рассмотрения ущерба страхового общества BTA Евгений Максин пояснил, что процесс затянулся из-за ошибки со стороны страховщика.