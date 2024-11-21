«Хотя я отправил множество писем и неоднократно напоминал о себе, ответа так и не последовало», - рассказал местный житель, попавший в середине августа этого года в аварию на своем Volvo в скандально известной деревне Сууре-Ляхтру. По его словам, уладить все вопросы со страховой компанией удалось только сейчас, спустя три месяца после случившегося. Руководитель отдела рассмотрения ущерба страхового общества BTA Евгений Максин пояснил, что процесс затянулся из-за ошибки со стороны страховщика.
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ОПАСНОЕ МЕСТО ⟩ Владелец автомобиля, разбившегося в Сууре-Ляхтру, три месяца не мог договориться со страховой компанией
«Я сразу же заполнил документы для страховой компании. Ожидал ответа через два-три дня, но прошло три недели», - рассказал местный житель Каспар (имя изменено, известно редакции), который попал в аварию 14 августа в деревне Сууре-Ляхтру и смог окончательно решить все вопросы только сейчас, после того как редакция сделала запрос в страховое общество BTA.