День подходит для работы: даже со сложными делами можно справиться быстро, удается разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях и решить вопросы, прежде ставившие в тупик. Легко обзавестись новыми профессиональными связями, произвести хорошее впечатление на тех, кто может оказаться полезным, оказать какие-то важные услуги.
ГОРОСКОП ⟩ Какому знаку Зодиака повезет 22 ноября
Овен
Отличный день для решения сложных вопросов. Сейчас вы терпеливы и внимательны, поэтому не торопитесь с выводами, стараетесь собрать как можно больше информации, все проанализировать и проверить. Такой подход позволяет избежать ошибок, справиться с задачами, которые оказались не по силам другим. Ваши успехи не остаются незамеченными, все понимают: вы способны на многое. Люди, которые прежде вас недооценивали, понимают, как сильно ошибались. Не исключено, что вскоре они сделают какие-то интересные предложения.
Телец
День сложится неплохо, если вы не станете расстраиваться из-за пустяков, переживать из-за того, что не все получается сразу. Сохраняйте оптимизм и продолжайте действовать. Настойчивость помогает достичь успеха в сложных делах, справиться с тем, что прежде не давалось. Даже самые серьезные разговоры сегодня стоит вести в неформальной обстановке. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, становятся более непринужденными, вы можете даже подружиться с теми, с кем прежде говорили только о работе. Не исключено и начало романтических отношений.
Близнецы
Сегодня вы особенно легко догадываетесь, что на душе у других, и даже можете случайно раскрыть чьи-то важные секреты. Удается успешно провести деловые переговоры, ведь вы знаете, чем заинтересовать своих собеседников. Не исключены предложения, касающиеся новой работы, а в некоторых случаях – и смены сферы деятельности. Едва ли появятся какие-то поводы для переживаний и волнений. Даже если что-то идет не по плану, вы не теряете оптимизма и уверенности в том, что со всем справитесь. В конце концов все складывается наилучшим образом.
Рак
Хороший день для деловых встреч, общения с людьми, которых вы хотели бы заинтересовать своими идеями. Обаяние помогает произвести благоприятное впечатление, быстро завоевать симпатию и доверие. Даже если то, что вы предлагаете, кажется не слишком перспективным, остается возможность договориться о сотрудничестве, каких-то общих планах. Могут огорчать мелкие недоразумения, какие-то незначительные домашние происшествия. Иногда вы сердитесь из-за пустяков, а потом сожалеете о том, что не совладали со своими эмоциями. Но к вечеру эмоциональный фон стабилизируется, все уладится.
Лев
Дел, требующих внимания, сегодня много, а вот сосредоточиться на них непросто. Вы часто отвлекаетесь на какие-то пустяки, приятные, но бессмысленные разговоры, а также размышления о будущем. К серьезным ошибкам это не приводит, но мелкие досадные промахи возможны. Хорошо, что рядом есть человек, готовый вовремя указать на них. Старайтесь не переутомляться, не требовать от себя невозможного. Если обстоятельства позволяют отложить решение каких-то задач на потом, именно так и стоит поступить. Если нет – старайтесь время от времени делать небольшие паузы.
Дева
Трудно избежать суеты и неразберихи. Они раздражают вас, но отлично справляться с делами все же не мешают. Часто выручает опыт. Благодаря ему вы быстро понимаете, как лучше действовать, за что взяться в первую очередь, а что отложить. Особенно внимательным стоит быть Девам, которые сегодня работают с документами, составляют официальные письма, запросы в государственные организации. Тут возможны какие-то незначительные, но досадные ошибки. Отличный день для общения с друзьями, родственниками, другими близкими людьми. В их компании вы весело проведете время, получите массу позитивных эмоций.
Весы
Яркий день, интересный и вдохновляющий. Он подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро поймете, как лучше действовать, легко научитесь всему, что нужно. Вероятны полезные знакомства. Появляется шанс пообщаться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего, и даже подружиться с ними. Простые однообразные дела могут нагонять скуку, но и с ними вы справляетесь отлично, не допуская ошибок. Там же, где нужны фантазия, изобретательность и творческий подход, вы добиваетесь успеха быстро и с удовольствием.
Скорпион
Неплохой день, который могут осложнить лишь многочисленные чужие проблемы, в решении которых вам приходится участвовать. Важно не увлекаться: стоит помочь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации, но едва ли полезно жертвовать своими интересами ради того, кто легко злоупотребит вашей добротой. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное: вскоре появится возможность выгодно вложить эти средства или купить действительно нужную вещь. Приятные сюрпризы ждут Скорпионов, которые в этот день решат встретиться с друзьями.
Стрелец
Вы с удовольствием строите планы, но мало задумываетесь о том, действительно ли удастся реализовать их. К счастью, рядом есть люди, готовые подсказать, можно ли воплотить задуманное в жизнь. Прислушайтесь к хорошим советам, и вам не придется тратить силы напрасно. Можно вернуться к каким-то старым идеям или заняться делами, которые долго оставались незавершенными. Сейчас вы легко со всем справляетесь, потому что интуиция помогает найти кратчайший путь к цели. Близкие радуют хорошими новостями, часто предлагают именно то, чего вам давно хотелось.
Козерог
Не торопитесь. Начало дня едва ли подходит для важных дел: во-первых, трудновато сосредоточиться, во-вторых, эмоции могут помешать вам принять верные решения. Старайтесь не смешивать деловые и профессиональные интересы. Даже неформальные беседы с коллегами и руководством нужно вести осторожно: есть риск сказать что-то лишнее. Вторая половина дня складывается удачнее. В это время многое получается хорошо, с решением сложных задач удается справиться быстро. Вероятны приятные известия, а также встречи, которые надолго поднимут настроение.
Водолей
Не придавайте слишком большого значения пустякам. Какие-то мелкие трудности и недоразумения сегодня возможны, но это не значит, что день будет неудачным и у вас вообще ничего не получится. Совсем наоборот! Если не бросать начатое, не отступать перед преградами, можно успеть все, что нужно, и даже больше. День приносит и поводы для радости. Обязательно обратите на них внимание! Вероятны какие-то приятные события в семье, совпадения, удачные и вас, и ваших близких. Возможны выгодные покупки.
Рыбы
Могут непросто складываться деловые отношения; иногда обсуждение рабочих вопросов превращается в горячий спор. Не всегда к вашему мнению прислушиваются, это огорчает. Но что бы ни говорили окружающие, вы сохраняете уверенность в своей правоте. И правильно делаете: скоро она станет очевидна всем. Совершенно другим будет общение с близкими. Тут не возникает даже небольших разногласий, можно быстро договориться о чем угодно. Вы отлично проводите время с теми, кто вам дорог – друзьями, родственниками, любимым человеком. Находится масса дел, интересных всем.