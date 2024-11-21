ГОРОСКОП Какому знаку Зодиака повезет 22 ноября

Рак

Хороший день для деловых встреч, общения с людьми, которых вы хотели бы заинтересовать своими идеями. Обаяние помогает произвести благоприятное впечатление, быстро завоевать симпатию и доверие. Даже если то, что вы предлагаете, кажется не слишком перспективным, остается возможность договориться о сотрудничестве, каких-то общих планах. Могут огорчать мелкие недоразумения, какие-то незначительные домашние происшествия. Иногда вы сердитесь из-за пустяков, а потом сожалеете о том, что не совладали со своими эмоциями. Но к вечеру эмоциональный фон стабилизируется, все уладится.

Лев

Дел, требующих внимания, сегодня много, а вот сосредоточиться на них непросто. Вы часто отвлекаетесь на какие-то пустяки, приятные, но бессмысленные разговоры, а также размышления о будущем. К серьезным ошибкам это не приводит, но мелкие досадные промахи возможны. Хорошо, что рядом есть человек, готовый вовремя указать на них. Старайтесь не переутомляться, не требовать от себя невозможного. Если обстоятельства позволяют отложить решение каких-то задач на потом, именно так и стоит поступить. Если нет – старайтесь время от времени делать небольшие паузы.

Дева