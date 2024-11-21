«Делай что хочешь, всe равно пожалеешь!» Десять вопросов Шуре Би-2, который теперь живет в Риге

1. Нет дня, чтобы… я с утра не выпил смузи. Много имбирного корня, шпинат, листья салата, сельдерей и голубика. Такой коктейль бодрит тебя моментально и на весь день.

2. Для меня главное музыкальное открытие 2024 года - это... новый альбом The Cure - Songs of a Lost World. Первый альбом за 16 лет великой группы Cure, которую я люблю практически с детства. Альбом растрогал меня прям до слёз. Всем рекомендую послушать этот альбом.

3. Мое детство было... прекрасным. Я родился в городе Бобруйске, и все мое детство было связано с музыкой, потому что мой дядя Михаил Карасев - главный рок-музыкант этого города - таскал меня на свои концерты и репетиции. Поэтому я впитал любовь к музыке прямо с детства.

4. Я не умею... танцевать. И в том признаться не боюсь, и чтобы время не терять, танцевать я не учусь.

5. Самая недооцененная песня «Би-2»… - это «Забери меня отсюда». Я считаю, одна из самых прекрасных песен, которую написал Михаил Карасев, в ней несколько частей, обратите внимание.

6. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... делай что хочешь, всё равно пожалеешь.

7. Девушки, с которыми 7 декабря я выступлю в Риге... это замечательные музыканты из города Рига - Волха играет на саксофоне, Аня Вибе играет на клавишах, Мара Була играет на гитаре, Беата Мэйнаре играет на бас-гитаре и контрабасе, Нелли Бубуянц играет на барабанах, а Даша Чеботарёва поёт. Одни из лучших джазовых музыкантов Латвии.

8. Латвия для меня... это много друзей, 25 лет отношений, и я тут теперь живу.

9. Песня, которая мне никогда не надоест... The Beatles - Penny Lane. С ней связано моё детство, и я стараюсь каждые 3-4 года бывать в городе Ливерпуль. И в декабре я собираюсь в очередной раз посетить Ливерпуль: 4 декабря лечу со всей командой «Би-2» на концерт Пола Маккартни в Париж.

10. Я боюсь... Я ничего не боюсь.