ЗА ОДИН ДЕНЬ Для борьбы с тяжелой болезнью Кристель Лейф пожертвовали шестизначную сумму

Программа «Ringvaade» связалась с руководителем образовательного проекта Solaride Кристель Лейф Кристель Лейф, которая на прошлых выходных сообщила в социальных сетях, что у нее диагностирован меланома глаза, а единственно возможное лечение в Швеции стоит 90 000 евро.

Кристел призналась, что и сама сомневалась, удастся ли ей собрать нужную сумму. «У меня самой были точно такие же мысли: удастся ли собрать эту сумму или нет, но действительно, уже к вечеру того же дня деньги были собраны», - делится она. Кристель добавляет, что люди до сих пор продолжают делать пожертвования, и она чувствует, что многие поддерживают ее.

Быстрое развитие болезни

Кристель поставили диагноз «меланома глаза» в феврале, и с тех пор ее жизнь изменилась. Болезнь обнаружилась случайно. «Мама посоветовала сходить к врачу, потому что заметила, что один глаз изменил цвет по сравнению с другим. Она предложила обратиться в отделение неотложной помощи. Сразу стало ясно, что дело серьезное, - рассказывает Лейф. - Врач был прямолинеен. Сказал, что дела обстоят очень плохо. Еще несколько лет назад шансы на выживание были практически равны нулю».

Кристель Лейф в больнице. Фото: Ekraanitõmmis saatest.

Сейчас существуют различные методы лечения, но гарантии их эффективности нет. Глаз Кристель сначала подвергся лучевой терапии, затем его пришлось удалить хирургически. Однако выяснилось, что метастазы распространились дальше.

Сумка собрана