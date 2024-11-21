В программе ETV «Ringvaade» рассказали о Кристель Лейф, которая борется с тяжелой болезнью. Чтобы попасть на дорогостоящее лечение в Швецию, молодая женщина разместила в социальных сетях пост с просьбой о помощи, и, к ее огромному удивлению, к вечеру того же дня на счету уже была шестизначная сумма.
ЗА ОДИН ДЕНЬ ⟩ Для борьбы с тяжелой болезнью Кристель Лейф пожертвовали шестизначную сумму
Программа «Ringvaade» связалась с руководителем образовательного проекта Solaride Кристель Лейф Кристель Лейф, которая на прошлых выходных сообщила в социальных сетях, что у нее диагностирован меланома глаза, а единственно возможное лечение в Швеции стоит 90 000 евро.
Кристел призналась, что и сама сомневалась, удастся ли ей собрать нужную сумму. «У меня самой были точно такие же мысли: удастся ли собрать эту сумму или нет, но действительно, уже к вечеру того же дня деньги были собраны», - делится она. Кристель добавляет, что люди до сих пор продолжают делать пожертвования, и она чувствует, что многие поддерживают ее.
Быстрое развитие болезни
Кристель поставили диагноз «меланома глаза» в феврале, и с тех пор ее жизнь изменилась. Болезнь обнаружилась случайно. «Мама посоветовала сходить к врачу, потому что заметила, что один глаз изменил цвет по сравнению с другим. Она предложила обратиться в отделение неотложной помощи. Сразу стало ясно, что дело серьезное, - рассказывает Лейф. - Врач был прямолинеен. Сказал, что дела обстоят очень плохо. Еще несколько лет назад шансы на выживание были практически равны нулю».
Сейчас существуют различные методы лечения, но гарантии их эффективности нет. Глаз Кристель сначала подвергся лучевой терапии, затем его пришлось удалить хирургически. Однако выяснилось, что метастазы распространились дальше.
Сумка собрана
«Самое сложное - это психологически привыкнуть к ситуации», - признается она. В целом Кристел чувствует себя спокойно.
«Почему-то внутри ощущается какой-то покой, и я даже не могу объяснить, откуда он берется», - говорит она.
«В жизни мне всегда нравилось преодолевать вызовы, и чем больше вызов, тем больше он меня мотивировал. А сейчас это самый серьезный из всех вызовов. Нужно действовать, что тут еще можно сделать», - говорит она с оптимизмом.
Больничная сумка для поездки в Швецию уже собрана. «Как будто собираюсь рожать. Сумка стоит у стены, и мы готовы прыгнуть в такси и отправиться в аэропорт в любой момент», - говорит она.
В Швеции Кристелб предстоят две процедуры с перерывом в несколько недель, после чего станет ясно, что будет дальше. Лейф упоминает, что читала в Интернете о женщине, которая проходила то же лечение стоимостью 90 000 евро уже 10 раз.