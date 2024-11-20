Из питомника в Тайланде сбежали 200 макак и напали на полицейских

Жители Лопбури давно страдают от растущей популяции обезьян, и власти построили специальные вольеры, чтобы сдерживать агрессивных животных. Однако в субботу около двух сотен приматов вырвались на свободу и устроили погром в городе, а одна группа напала на местный полицейский участок.

In Thailand's Lopburi, macaques are intertwined with the city's history. But this year, the self-proclaimed 'Monkey City' found the primates it counted on to draw in tourists became unruly, and authorities and residents were fed up https://t.co/HJ2qXRNT1Y pic.twitter.com/JXZrvDIWKH — Reuters (@Reuters) November 14, 2024

«Нам пришлось закрыть двери и окна, чтобы они не смогли проникнуть в здание за едой», - сказал капитан полиции Сомчай Сиди. Он также выразил опасение, что «мародеры» могли уничтожить имущество, в том числе полицейские документы.

Дорожная полиция и офицеры были вызваны, чтобы отбиться от нападавших, сообщила полиция Лопбури. Около дюжины «злоумышленников» все еще гордо восседали на крыше полицейского участка в понедельник, сообщили местные СМИ.