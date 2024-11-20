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Из питомника в Тайланде сбежали 200 макак и напали на полицейских

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Фото: Shutterstock

В центральной части Таиланда полиция оказалась в необычной ситуации: в минувшие выходные около 200 сбежавших обезьян устроили беспорядки в городе, вынудив сотрудников укрыться в своем участке, пишет издание South China Morning Post.

Жители Лопбури давно страдают от растущей популяции обезьян, и власти построили специальные вольеры, чтобы сдерживать агрессивных животных. Однако в субботу около двух сотен приматов вырвались на свободу и устроили погром в городе, а одна группа напала на местный полицейский участок.

«Нам пришлось закрыть двери и окна, чтобы они не смогли проникнуть в здание за едой», - сказал капитан полиции Сомчай Сиди. Он также выразил опасение, что «мародеры» могли уничтожить имущество, в том числе полицейские документы.

Дорожная полиция и офицеры были вызваны, чтобы отбиться от нападавших, сообщила полиция Лопбури. Около дюжины «злоумышленников» все еще гордо восседали на крыше полицейского участка в понедельник, сообщили местные СМИ.

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