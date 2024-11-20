Адель может завершить карьеру из-за болезни

«Это худший кошмар Адель. Ее голос - все для нее. Эта инфекция может повлиять на всю ее карьеру», - говорит инсайдер.

Ранее Адель рассказывала, что она частично потеряла слух во время борьбы с инфекцией. Лечение длилось на протяжении двух месяцев.

Адель отметила, что боль была сильнее, чем во время родов: «Несколько дней я принимала неправильные антибиотики, но в итоге врачам удалось выписать мне тот, который начал действовать. Я несколько раз хотела отрезать себе ухо!» - рассказывала она изданию The Sun.

Певица также говорила о тревожности на фоне своего развода с бывшим мужем и проблемах с алкоголем. Из-за многочисленных проблем со здоровьем певице пришлось сбросить вес.