Солисты One Direction, любимая девушка: близкие простились с Лиамом Пейном спустя месяц после его гибели

Проститься с певцом в графстве Хартфордшир, что на юго-востоке Англии, пришли его близкие - родители Карен и Джефф, сестры Рут и Никола, бывшая избранница Шерил Коул, родившая ему сына. После трагических новостей они публично не высказывались о смерти Лиама, самостоятельно переживая горе.

Друг семьи Ник Маленко рассказывал, как пытался связаться с матерью Пейна. «Я написал его маме Карен. Ей трудно говорить о случившемся. Единственное, что она сказала: «Я потеряла своего прекрасного мальчика»», - передавал он слова женщины.

На похоронах появились и девушка Лиама Кейт Кессиди, которую в данное время обвиняют чуть ли не всех смертных грехах, а также бывшие участники One Direction - Гарри Стайлз, Луи Томлинсон, Найл Хоран и Зейн Малик. К слову, после трагедии исполнители лично обратились с прощальными словами к погибшему товарищу.

«Мы полностью раздавлены новостью о гибели Лиама. Со временем, когда каждый будет готов, можно будет сказать больше. Но сейчас нам потребуется некоторое время, чтобы оплакать и пережить потерю нашего брата, которого мы очень любили. Воспоминания, связанные с Лиамом, будут храниться вечно. На данный момент мы думаем о его семье, его друзьях и фанатах, которые любили его вместе с нами. Нам будет его ужасно не хватать. Мы любим тебя, Лиам», - представители группы опубликовали коллективное сообщение от артистов.

Напомним, Лиам Пейн скончался 16 октября в отеле Буэнос-Айреса. «В 17:04 по местному времени поступил сигнал о том, что человек лежит во внутреннем дворике. В 17:11 приехала скорая помощь и констатировала смерть мужчины. Позже мы узнали, что он был известным певцом», - сообщил представитель городской службы.