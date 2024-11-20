О УЖАС «Мне нужно все отложить!» С выступающей на Eesti Laul певицей произошел несчастный случай

Ан-Марлен окончила Музыкальную школу Георга Отса по специальности джазовая музыка и долго мечтала о карьере певицы. Однако до того, как она стала успешной музыканткой, она была актрисой. В числе многих других постановок она с самого раннего возраста играла роль Пеппи Длинный чулок на сцене театра «Эстония». Также она появлялась на телевидении.