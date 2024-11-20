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О УЖАС «Мне нужно все отложить!» С выступающей на Eesti Laul певицей произошел несчастный случай

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Фото: Grete Tuberik

25-летняя Ан-Марлен (настоящее имя Ингел Марлен Микк) вынуждена отменить свой концерт и важные съемки из-за неприятного сюрприза. «Мне нужно немного отдохнуть», - говорит музыкант в интервью Elu24.

Ан-Марлен окончила Музыкальную школу Георга Отса по специальности джазовая музыка и долго мечтала о карьере певицы. Однако до того, как она стала успешной музыканткой, она была актрисой. В числе многих других постановок она с самого раннего возраста играла роль Пеппи Длинный чулок на сцене театра «Эстония». Также она появлялась на телевидении.

На гала-концерте радиостанции Raadio 2 она выиграла премию за дебют года, а также была номинирована на несколько музыкальных наград. Кроме того, она участвует в конкурсе Eesti Laul.

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