Звездная пара из Эстонии похвасталась снимками из отпуска

«Первое путешествие с ребенком», - делится Катрин Катс в Instagram, рассказывая, что в данный момент она вместе со своим партнером Юхани и их малышом путешествует по индонезийскому острову Ломбок.

Остров Ломбок находится рядом с островом Бали, на котором живет пара.

Катрин Катс родила первого ребенка 1 сентября. Дочка получила имя Филиппа Джини Сярглеп.

О беременности пара сообщила в конце марта. «Наш малыш присоединится к нам в конце этого лета. Я тебя люблю, я нас люблю, и не могу дождаться, когда смогу поделиться любовью с нашим маленьким чудом!» - писала тогда Катс.

Однако начало беременности у женщины было не легким. «Первые месяцы беременности были очень тяжелыми, мне было так плохо, я не могла стоять на ногах. Большую часть времени я проводила в постели», - откровенно поделилась она.

В середине апреля они радостно поделились видео, в котором сообщили, что в их семье будет девочка. «У нас обоих было предчувствие по поводу пола ребенка, и это предчувствие оказалось правильным», - рассказали они.