ГОРОСКОП НА 21 НОЯБРЯ Овны будут переживать из-за мелочей, а Девам не сразу удается сосредоточиться

Старайтесь не терять равновесия, помнить о своих самых важных целях, а также об обещаниях, данных раньше. Стоит прислушаться к советам, если их дают люди, которым вы доверяете.

Овен

Сегодня вы можете переживать из-за мелочей, расстраиваться из-за того, что не имеет большого значения. Друзья стараются поднять вам настроение, вдохновить, но получается это не сразу. Помогают полезные дела. Можно вернуться к тому, что не получилось раньше, заняться решением каких-то бытовых проблем, помочь близким людям. Все это помогает по-иному взглянуть на вещи, которые вас расстроили, сбили с толку. Вторая половина дня – время хороших идей. Возникают они, правда, не у вас, но это не мешает оценить их по достоинству и подхватить на лету.

Телец

День беспокойный, но интересный. Появляются какие-то новые дела и задачи. Не всегда вы уверены в успехе своих начинаний, но за осуществление задуманного беретесь с энтузиазмом и часто добиваетесь успеха. Дома может быть больше забот, чем обычно. Решение некоторых бытовых проблем может потребовать расходов, но речь не идет о значительных суммах, которые могли бы нанести серьезный ущерб бюджету. Сегодня лучше заниматься чем-то простым и понятным, но позволяющим получить ощутимый результат, чем витать в облаках и строить воздушные замки. Чем быстрее вы спуститесь на землю, тем большего достигнете.

Близнецы