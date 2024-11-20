Журналист стал объектом оскорблений. Адвокат: есть основания для подачи иска в суд

В прямом эфире Рейспасс также упрекнул журналистку за то, что ему не дали возможность высказаться.

«Я хотела, чтобы он дал свой комментарий. Предполагаю, что если человек не отвечает на написанные ему сообщения, а звонит в десятом часу вечера журналистам во время прямого эфира в TikTok, то, похоже, это не желание предоставить свой комментарий в полном объеме», - сказала Зюзкова.

«Как было сказано в статье, этим занимается полиция. Я искренне надеюсь, что это просто желание привлечь внимание, и он не приведет свои слова в действие. Можно шутить, но у всего есть предел. То, как Карл Рейспасс и его подписчики меня оскорбляли, мне не навредило, этим занимается адвокат. Важно, чтобы такие шутки прекратились».

Адвокат юридической фирмы Triniti Маарья Пильд-Фрейберг заявила, что оскорбления и грубость неприемлемы как в адрес журналистов, так и в отношении других людей.