После того как Elu24 опубликовала статью о высказываниях Карла Рейспасса, журналист, написавший статью, стал объектом оскорблений в TikTok. «Выражения, целью которых является только оскорбление и причинение боли, неприемлемы и незаконны», - говорит адвокат юридической фирмы Triniti Маарья Пильд-Фрейберг.
Журналист стал объектом оскорблений. Адвокат: есть основания для подачи иска в суд
Во вторник Elu24 опубликовала статью, в которой главный герой - 26-летний Карл Рейспасс, ставший известным благодаря шоу Armastuse malev. Мужчина оказался под шквалом критики из-за своих отвратительных высказываний в социальных сетях. «Я кончу ей на грудь, на лицо, на волосы, всюду», - заявил Рейспасс в видео в TikTok.
Полиция подтвердила Elu24, что возбудила дело против молодого человека.
«Высказывания Карла Рейспасса в социальных сетях, безусловно, неподобающи и грубы. Секс с несовершеннолетними - это не тема для шуток или привлечения внимания», - заявила представитель полиции.
Это уже не первый случай: в 2022 году Рейспасс создал мероприятие в группе в Facebook, предлагая людям заняться сексом с детьми. Тогда молодой человек прокомментировал Postimees, что это была всего лишь шутка.
Вечером во вторник, после публикации, Карл Рейспасс провел в TikTok прямой эфир, показав эту статью. В комментариях тут же посыпались оскорбления:
«Черт побери, какие же тупые эти репортеры!»
«Отправьте эту идиотку в редакцию Delfi».
Не обошлось и без прямых оскорблений в адрес автора статьи Натальи Зюзковой:
«Тварь, шлюха!»
«Эта Наталья, сама шлюха, посмотри на нее».
«Эта Наталья - полная дура».
Были и комментарии, намекающие на сексуальное насилие над детьми. «Моему ребенку 11 лет, пожалуйста, тра*и ее», - написал кто-то под прямым эфиром Рейспасса.
Кроме того, во время прямого эфира, Карл Рейспасс позвонил автору статьи Наталье Зюзковой и главному редактору Elu24 Катрин Луст.
В прямом эфире Рейспасс также упрекнул журналистку за то, что ему не дали возможность высказаться.
«Я хотела, чтобы он дал свой комментарий. Предполагаю, что если человек не отвечает на написанные ему сообщения, а звонит в десятом часу вечера журналистам во время прямого эфира в TikTok, то, похоже, это не желание предоставить свой комментарий в полном объеме», - сказала Зюзкова.
«Как было сказано в статье, этим занимается полиция. Я искренне надеюсь, что это просто желание привлечь внимание, и он не приведет свои слова в действие. Можно шутить, но у всего есть предел. То, как Карл Рейспасс и его подписчики меня оскорбляли, мне не навредило, этим занимается адвокат. Важно, чтобы такие шутки прекратились».
Адвокат юридической фирмы Triniti Маарья Пильд-Фрейберг заявила, что оскорбления и грубость неприемлемы как в адрес журналистов, так и в отношении других людей.
«В последнее время кажется, что наше общество охвачено чувством безнаказанности. Как будто в интернете человеку можно все. Но это не так! Высказывания, целью которых является только оскорбление и причинение боли, неприемлемы и незаконны. Особенно когда оскорбляют журналиста, который выполняет свою работу. Никто не заслужил того, чтобы его за работу наказывали фактически словесным насилием. Каждый человек в такой ситуации может обратиться в суд и потребовать компенсации ущерба», - сказала Пильд-Фрейберг.
«И в данном случае журналист не обязан терпеть эту ситуацию, и есть основания для подачи иска о возмещении ущерба и обращения в суд по поводу нападок на него».
Полиция: правила поведения действуют и в интернете
Веб-полицейский Департамента полиции и погранохраны (PPA) Андэро Сепп говорит, что полиция крайне благодарна всем, кто замечает и сообщает о пользователях, которые говорят подобные вещи о детях.
«Ни при каких обстоятельствах и ни по каким причинам такое поведение неприемлемо. Это подтверждается десятками обращений в PPA. Дискуссию можно вести и привлекать внимание множеством других способов. Секс с несовершеннолетними - это определенно не тема, над которой можно шутить», - говорит Сепп.
Он добавляет, что полиция оценивает каждое происшествие отдельно и в зависимости от имеющейся информации выбирает дальнейшие действия. «Будь то беседа с человеком, начало уголовного расследования или другое действие. Однако такое неподобающее поведение в интернете не останется без внимания».
Сепп также подчеркивает, что интернет - это такое же публичный место, как и двор, где действуют правила поведения и нормы. «В случае данного человека расследование его высказываний было начато по статье о нарушении общественного порядка», - говорит Сепп.
«Если подумать о том, что в прямом эфире TikTok могут быть сотни пользователей, то у веб-полицейских нет возможности постоянно слушать, что кто-то говорит в эфире круглосуточно. Однако у создателей контента в TikTok есть десятки, если не сотни подписчиков, каждый из которых может и должен внести свой вклад, чтобы прекратить грубые или даже преступные действия. Достаточно просто сообщить веб-полицейскому о проблемном поведении, и они продолжат работать с этим», - призывает он.