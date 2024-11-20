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ФОТО «Выглядывает из-за ограждения!» Внимание таллиннца привлек лишь частично видимый светофор

Перевод: Влада Лаевалинд
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Перекресток Тонди.
Перекресток Тонди. Фото: Sander Ilvest

Водитель обратил внимание на то, что светофор на перекрестке Тонди с определенного места виден только частично. «Я остановился на красный сигнал светофора, и с того места, где я находился, светофор был виден наполовину», - рассказывает водитель. Представитель Таллиннского департамента транспорта утверждает, что фото, сделанное водителем, не отражает реальной ситуации.

В конце октября в Таллинне завершилось строительство нового железнодорожного переезда Тонди. В ходе работ обновили участок улицы Тонди длиной около 300 метров. Были построены новые и более безопасные тротуары, установлены пандусы и лестницы для улучшения доступа к железнодорожной платформе, сообщает Rus.Postimees.

Однако водитель, проезжавший через перекресток на улице Тонди, заметил, что сигнал светофора виден только частично. «Светофор выглядывает из-за столба», - рассказал он редакции Elu24 и поделился двумя фотографиями.

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