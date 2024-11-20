ФОТО «Выглядывает из-за ограждения!» Внимание таллиннца привлек лишь частично видимый светофор

Водитель обратил внимание на то, что светофор на перекрестке Тонди с определенного места виден только частично. «Я остановился на красный сигнал светофора, и с того места, где я находился, светофор был виден наполовину», - рассказывает водитель. Представитель Таллиннского департамента транспорта утверждает, что фото, сделанное водителем, не отражает реальной ситуации.