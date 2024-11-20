Совет по прессе отклонил три жалобы лжеюриста на издание Postimees

Совет по прессе рассмотрел жалобу Энеке Роотс на статьи, опубликованные в Postimees в этом году:

Совет по прессе решил отклонить жалобу, поскольку она была признана слишком обобщенной, а издание не нарушило профессиональную журналистскую этику.

Кроме того, было отмечено, что Совет по прессе не обладает полномочиями оценивать вмешательство в профессиональную или экономическую деятельность, компетентность журналистов, а также соответствие статей и/или работы журналистов Конституции, Закону об авторском праве или другим законам Эстонской Республики. Также Совет не вправе требовать удаления статей или сообщений в социальных сетях, равно как и принесения извинений.

По мнению заявительницы Энеке Роотс, первые две статьи представляли собой систематическую травлю и преследование. В третьей статье она выразила недовольство тем, что ее фотография и публикация использовались без разрешения. Кроме того, женщину возмутило, что ее называют лжеюристом.