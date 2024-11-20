Решением Совета по прессе от 14 ноября все три жалобы лжеюриста Энеке Роотс на Postimees были отклонены.
Совет по прессе отклонил три жалобы лжеюриста на издание Postimees
Совет по прессе рассмотрел жалобу Энеке Роотс на статьи, опубликованные в Postimees в этом году:
- 12 августа - «Päitsed pähe. Katrin Lustile matuseid korraldanud Eneke Rootsul tuleb ähvardustega hoogu maha võtta»
- 23 августа - «Solvangud jätkuvad. Katrin Lustiga vägikaigast vedav Eneke Roots võttis nüüd ette ka prokuröri ja kohtuniku»
- 5 сентября - «Kes järgmiseks? «See on ajudele käimine!» Libajuristina tuntud Eneke Roots pani Tiktokis häbiposti Pärnu ettevõtja» peale
Совет по прессе решил отклонить жалобу, поскольку она была признана слишком обобщенной, а издание не нарушило профессиональную журналистскую этику.
Кроме того, было отмечено, что Совет по прессе не обладает полномочиями оценивать вмешательство в профессиональную или экономическую деятельность, компетентность журналистов, а также соответствие статей и/или работы журналистов Конституции, Закону об авторском праве или другим законам Эстонской Республики. Также Совет не вправе требовать удаления статей или сообщений в социальных сетях, равно как и принесения извинений.
По мнению заявительницы Энеке Роотс, первые две статьи представляли собой систематическую травлю и преследование. В третьей статье она выразила недовольство тем, что ее фотография и публикация использовались без разрешения. Кроме того, женщину возмутило, что ее называют лжеюристом.