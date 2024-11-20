Сегодня, 20 ноября, в Москве в Белом зале Центрального дома кино состоялась церемония прощания со звездой театра и кино с известной актрисой Светланой Светличной. На сцене выступили некоторые ее коллегии поделились воспоминаниями о легенде кино. Об этом сообщают российские СМИ.

Память актрисы публично почтили родственники, друзья и коллеги артистки. Около 12:50 коричневый гроб с телом Светланы Афанасьевны вынесли из большого зала. Когда процессия появилась на улице, послышались крики «браво!» и аплодисменты поклонников артистки, которые пришли проститься со звездой.

Известно, что Светличную похоронят не на Ваганьковском кладбище, где лежат ее муж Владимир Ивашов и сын Олег, а на Троекуровском, так решили родственники - ее сын Алексей, невестка Мария и брат.

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (ныне - Гюмри) Армянской ССР. Окончила ВГИК и стала актрисой Театра-студии киноактера. В 1959 году дебютировала в кино в фильме Михаила Калика «Колыбельная».

Ее звездной ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Актриса представила абсолютно новый типаж женщины - красивой, стильной и сексуально раскрепощенной.

А ее фраза из ленты «Не виновата я, он сам пришел!» стала крылатой. У Светланы Афанасьевны остался 63-летний сын Алексей от актера Владимира Ивашова. Второго сына Олега Ивашова артистка похоронила в 2006 году. Артистка ушла из жизни 16 ноября в возрасте 84 лет. Последние дни она провела в хосписе в Москве. Причиной смерти Светличной стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне опухоли мозга и рака ротоглотки.