Весной этого года жители Эстонии обратили внимание на то, что из касс самообслуживания сети быстрого питания McDonald's пропал русский язык. Сейчас же многие заметили, что реклама на русскоязычных порталах все еще есть, и приложение также продолжает работать на русском.
Русский язык в кассах самообслуживания убрали, а в приложении – оставили: жители Эстонии в недоумении от решений McDonald's
Когда родной для более чем 20 процентов населения язык пропал из касс самообслуживания McDonald's, многие были возмущены таким решением и даже зареклись посещать американские фаст-фуд-рестораны. «Ешьте сами это г*вно», - гласило огромное количество комментариев под новостями на эту тему.
И хотя в McDonald's так и не прокомментировали ситуацию, исчезновение русского языка из касс самообслуживания скорее всего связано с обновлением операционной системы аппаратов.
Теперь же люди удивляются тому, что, несмотря на отсутствие родного языка в аппаратах в самих ресторанах, русскоязычная реклама McDonald's продолжает распространяться в русскоязычных медиа и соцсетях. Также на русском языке продолжает работать и приложение сети ресторанов быстрого питания.
«Ну так правильно. Повестка повесткой, а деньжата сами себя не заработают. немножко лицемерия от McDonald's никто и не сомневался что они не хотят отказываться от русскоязычных клиентов»;
«Принципиально теперь там ничего не покупаю после удаления русского языка из меню»;
«Приложение их тоже замечательно на русском языке работает. Там, кстати, можно заказать, а потом только просканировать qr-код»;
«Вообще, я обратила внимание, что все крупные приложения продублированы на русском языке», - пишут люди в соцсетях.
Мы решили узнать, почему же все-таки реклама и приложение на русском языке все еще работают, а из касс самообслуживания его убрали, а также поступали ли жалобы на использование рестораном русского языка.
«McDonald's использует в некоторых каналах, например на порталах RUS Postimees, рекламу на русском языке, чтобы охватить всю свою клиентуру. По этому поводу не поступало ни одной жалобы», - сообщили нам в сети ресторанов быстрого питания.