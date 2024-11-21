Русский язык в кассах самообслуживания убрали, а в приложении – оставили: жители Эстонии в недоумении от решений McDonald's

«Ну так правильно. Повестка повесткой, а деньжата сами себя не заработают. немножко лицемерия от McDonald's никто и не сомневался что они не хотят отказываться от русскоязычных клиентов»;

«Принципиально теперь там ничего не покупаю после удаления русского языка из меню»;

«Приложение их тоже замечательно на русском языке работает. Там, кстати, можно заказать, а потом только просканировать qr-код»;

«Вообще, я обратила внимание, что все крупные приложения продублированы на русском языке», - пишут люди в соцсетях.