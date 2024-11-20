«Новая государственная авиакомпания – Тупицы Air»: новость о банкротстве Nordica стала поводом для шуток в Сети

Во вторник Eesti Ekspress сообщил, что государственная авиакомпания Nordica в среду объявит важную новость.

Уже само сообщение о предстоящем «громком объявлении» заставило многих пользователей X шутить, что это, возможно, будет гораздо более позитивная новость, чем ожидаемое банкротство. Например, крупной новостью могло бы стать то, что Nordica начнет отправлять людей в космос.

Miski suur uudis Nordicaga seoses pidi tulema. Kas tõesti avavad 20 uut liini? Sest see, et kõik on perses ja kuskile ei lenda enam, see poleks suur uudis. — Marti Soosaar (@MartiSoosaar) November 19, 2024

«Какая-то большая новость должна была быть связана с Nordicа. Неужели они откроют 20 новых маршрутов? Потому что то, что все развалилось и больше они никуда не летают - это не новость».

«Поменяют название, теперь это будет Southica», - предположил один. Другой добавил: «О банкротстве даже не может быть и речи. Nordica будет конкурировать с SpaceX Starship и организовывать космические полеты». Третий же думал, что «большая новость» заключается в том, что Nordica открывает прямые рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токио и Сидней.

Minu bet on, et Nordica suur uudis on, et avavad otselennud New Yorki, LA-sse, Tokyosse ja Sydneysse — invaliid (@ongikogumuusika) November 19, 2024