В среду Nordica объявила о прекращении деятельности и подаче заявления о банкротстве. Предшествующие новости и «громкое объявление» вызвали бурные обсуждения в интернете. Пока одни иронизируют, другие уже предлагают названия: «Следующую авиакомпанию можно было бы назвать Estonian Air».
«Новая государственная авиакомпания – Тупицы Air»: новость о банкротстве Nordica стала поводом для шуток в Сети
Во вторник Eesti Ekspress сообщил, что государственная авиакомпания Nordica в среду объявит важную новость.
Уже само сообщение о предстоящем «громком объявлении» заставило многих пользователей X шутить, что это, возможно, будет гораздо более позитивная новость, чем ожидаемое банкротство. Например, крупной новостью могло бы стать то, что Nordica начнет отправлять людей в космос.
Miski suur uudis Nordicaga seoses pidi tulema. Kas tõesti avavad 20 uut liini? Sest see, et kõik on perses ja kuskile ei lenda enam, see poleks suur uudis.— Marti Soosaar (@MartiSoosaar) November 19, 2024
«Какая-то большая новость должна была быть связана с Nordicа. Неужели они откроют 20 новых маршрутов? Потому что то, что все развалилось и больше они никуда не летают - это не новость».
«Поменяют название, теперь это будет Southica», - предположил один. Другой добавил: «О банкротстве даже не может быть и речи. Nordica будет конкурировать с SpaceX Starship и организовывать космические полеты». Третий же думал, что «большая новость» заключается в том, что Nordica открывает прямые рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токио и Сидней.
Minu bet on, et Nordica suur uudis on, et avavad otselennud New Yorki, LA-sse, Tokyosse ja Sydneysse— invaliid (@ongikogumuusika) November 19, 2024
Тем не менее, в среду утром стало известно то, что многие ожидали: Nordica объявляет о банкротстве. Cпекуляции о «большой новости» исчерпаны, теперь многие пользователи социальных сетей пытаются вспомнить, летали ли они когда-нибудь с Nordica.
Ja ei suudagi meenutada, kas õnnestus Nordicaga lennata või mitte 🤷— Indrek Elhi 🇪🇪 (@IndrekElhi) November 19, 2024
«Не припоминаю, удалось ли мне воспользоваться услгуами Nordica».
Ma pole eales Nordicaga lennanud, ei tea, kas peaksin muretsema— Vana Mees Tahab Koju (@eestivanamees) November 20, 2024
«Я за всю жизнь не летал с этой авиокампанией, не знаю, должен ли я беспокоиться».
See sai lõpuks teoks https://t.co/RuyM9Jn4GI— ERROR (@x_konto) November 20, 2024
«Наконец-то это сбылось».
На Reddit иронизируют по поводу того, что это действительно была «шокирующая новость».
«Я в шоке. Никто не мог предсказать, что это произойдет», - пишут на Reddit. «Следующую авиакомпанию можно было бы назвать Estonian Air», - пишет кто-то.
Nordica asemel luuakse uus rahvuslik lennufirma - Kilplaste õhk.— Paul (@Paulteims) November 19, 2024
«Вместо Nordica будет новая авиакомпания - Тупицы Air».
Однако находятся и те, у кого совсем нет настроения для шуток. Например, в социальной сети Threads пишут: «Почему из управленческих ошибок Estonian Air не извлекли уроки и теперь дают Nordica потонуть тем же способом? Почему в Латвии умеют управлять авиакомпанией, а мы нет?»
Nordic Aviation Group начала свою деятельность в 2015 году. Предшественник Nordica, государственная авиакомпания Estonian Air, прекратила свою деятельность в том же году.