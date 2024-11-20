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«Новая государственная авиакомпания – Тупицы Air»: новость о банкротстве Nordica стала поводом для шуток в Сети

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Фото: Eero Vabamägi

В среду Nordica объявила о прекращении деятельности и подаче заявления о банкротстве. Предшествующие новости и «громкое объявление» вызвали бурные обсуждения в интернете. Пока одни иронизируют, другие уже предлагают названия: «Следующую авиакомпанию можно было бы назвать Estonian Air».

Во вторник Eesti Ekspress сообщил, что государственная авиакомпания Nordica в среду объявит важную новость.

Уже само сообщение о предстоящем «громком объявлении» заставило многих пользователей X шутить, что это, возможно, будет гораздо более позитивная новость, чем ожидаемое банкротство. Например, крупной новостью могло бы стать то, что Nordica начнет отправлять людей в космос.

«Какая-то большая новость должна была быть связана с Nordicа. Неужели они откроют 20 новых маршрутов? Потому что то, что все развалилось и больше они никуда не летают - это не новость».

«Поменяют название, теперь это будет Southica», - предположил один. Другой добавил: «О банкротстве даже не может быть и речи. Nordica будет конкурировать с SpaceX Starship и организовывать космические полеты». Третий же думал, что «большая новость» заключается в том, что Nordica открывает прямые рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токио и Сидней.

Тем не менее, в среду утром стало известно то, что многие ожидали: Nordica объявляет о банкротстве. Cпекуляции о «большой новости» исчерпаны, теперь многие пользователи социальных сетей пытаются вспомнить, летали ли они когда-нибудь с Nordica.

«Не припоминаю, удалось ли мне воспользоваться услгуами Nordica».

«Я за всю жизнь не летал с этой авиокампанией, не знаю, должен ли я беспокоиться».

«Наконец-то это сбылось».

На Reddit иронизируют по поводу того, что это действительно была «шокирующая новость».

«Я в шоке. Никто не мог предсказать, что это произойдет», - пишут на Reddit. «Следующую авиакомпанию можно было бы назвать Estonian Air», - пишет кто-то.

«Вместо Nordica будет новая авиакомпания - Тупицы Air».

Однако находятся и те, у кого совсем нет настроения для шуток. Например, в социальной сети Threads пишут: «Почему из управленческих ошибок Estonian Air не извлекли уроки и теперь дают Nordica потонуть тем же способом? Почему в Латвии умеют управлять авиакомпанией, а мы нет?»

Nordic Aviation Group начала свою деятельность в 2015 году. Предшественник Nordica, государственная авиакомпания Estonian Air, прекратила свою деятельность в том же году.

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