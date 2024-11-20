МИЛЫЕ ФОТО Сыну известного эстонского спортсмена исполнился месяц

Метатель копья Магнус Кирт и его девушка, семиборка Лаура Икауниеце, стали родителями в конце октября. «Он здесь!» - написала в социальных сетях пара о своем малыше. «Мы так влюблены!» - добавили они.

Во вторник, когда их сыну исполнился месяц, Лаура поделилась в соцсетях милыми фотографиями. «Месяц чистой любви, бессонных ночей и бесчисленного количества объятий! Счастливого первого месяца нашему маленькому львенку!» - написала она под снимками.

В начале ноября Лаура поделилась в социальных сетях фотографиями последних дней беременности, пребывания в больнице и снимками новорожденного. «Какой октябрь! Это чувство невозможно описать, это любовь. Я так влюблена. И да, у малыша такой приятный запах!» - написала она под серией снимков.

Метатель копья Магнус Кирт обнародовал свои отношения с латвийкой в 2019 году, когда поделился в соцсетях первым совместным фото.

Лаура Икауниеце - латвийская семиборка, которая принимала участие в двух Олимпийских играх. В 2015 и 2016 годах она была признана лучшей спортсменкой года в Латвии.