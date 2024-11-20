«Я знала, что придется сделать выбор»: Шер призналась, что сделала аборт через несколько дней после свадьбы

«У меня были ребенок, мать и сестра, о которых нужно было заботиться. Я знала, что мне придется сделать выбор, и я знала, каким он будет», - пишет Шер. При этом прямо слово «аборт» певица не использует. По ее словам, на решение повлиял найденный в вещах нового мужа пакет с наркотиками: «Я так устала ездить с ним в реабилитационный центр». Позже, всего через девять дней после свадьбы, Шер подала на развод.

Грегг и Шер состояли в отношениях с 1975 по 1979 год, но их отношения постоянно портились из-за пристрастия музыканта к запрещенным веществам. Как отмечает Шер, она решила выйти замуж импульсивно, узнав о беременности, и свадьба была организована всего за несколько дней.

Шер в Studio 54, 1978 год. Фото: Adam Scull/PHL/MPI/Capital Pictures

У пары есть сын Элайджа Блу Оллмэн. Ранее Шер подавала документы на опеку над сыном на фоне его борьбы с запрещенными веществами. Она опасалась, что он не может должным образом позаботиться о себе. Грегг Оллмэн, в свою очередь, скончался в 2017 году в возрасте 69 лет, причиной смерти стал рак печени.

Сейчас Шер встречается с Александром Эдвардсом. Их отношения часто обсуждают из-за почти 40-летней разницы в возрасте. Ранее певица уже не раз состояла в отношениях с мужчинами, которые были значительно моложе неё.