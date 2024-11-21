В рамках шоу-балета «The Great Gatsby», который прошел 20 ноября в концертном доме Alexela, мы решили выяснить, как часто жители Эстонии посещают такие мероприятия. Сколько они готовы потратить на билеты, например, на концерт, и сколько времени уделяют подготовке к таким событиям? Смотрите видео!
Жители Эстонии рассказали, сколько согласны заплатить за билет на мероприятие: «Я готова отдать любые деньги»
Ирина и Анатолий посещают мероприятия раз в месяц. «Если он уехал на рыбалку, то я иду одна. Если рыбалки нет, то вместе», - посмеялась женщина. Ирина рассказала, сколько согласна заплатить за билеты: «Если это очень хороший концерт, например, Марии Веретениной или Вероники Кнауб, то мы идем, несмотря на стоимость».
Анатолий поддержал супругу и подчеркнул, что цена должна варьироваться от 30 до 35 евро. «Тогда еще пенсионерам можно», - утверждает мужчина.
Евгения и Светлана ходят на мероприятия достаточно часто. Женщины стараются выходить в свет хотя бы раз в месяц. Они не смогли назвать конкретную сумму, которая сможет их остановить при покупке билетов. «Максимальной суммы нет, зависит от того, кто приезжает, что показывают и в каком месте это проходит», - рассказала Евгения.
Женщина также привела в пример концерты, которые проходят в маленьких уютных барах, где стоимость за билет маленькая. «На такие мероприятия денег не жалеем, потому что это то, что приносит нам удовольствие», - отметила Светлана.
Улыбчивая Маргарита рассказала, что в последнее время, особенно осенью она часто ходит на мероприятия. «Нам очень нравятся люди, которых мы встречаем, представления, которые мы смотрим», - добавила женщина.
Для нее также нет определенной суммы, за которую она бы не купила билет. «Если мне это нравится, то я готова отдать любые деньги», - отметила Маргарита.
Полина и Руслан ходят на мероприятия три или четыре раза в год. На вопрос, сколько они готовы заплатить за билеты на мероприятие, молодой человек ответил, что на хорошее событие можно потратить чуть больше денег. «150-200 евро за билет», - предположил Руслан. Его спутница отметила, что готова заплатить до 150 евро, но только если событие «того стоит».
Но сколько же времени жители Эстонии уделяют подготовке к мероприятиям?
Анатолий откровенно сказал, что хорошо одеваться - его фетиш: «Мужчина должен выглядеть на все сто!» Он посвятил подготовке не много времени: выбрал костюм и отпарил его.
Маргарита же пришла на мероприятие сразу после работы, но выглядела при этом на высоте. «Если мероприятие большое, то я могу собираться два часа». Она заранее продумала свой лук, но, к сожалению, из-за погоды пришлось надеть другой наряд.
Евгения собралась на мероприятие за рекордные 15 минут, потому что пришла сразу после работы. Ее подруга готовилась немного дольше - целых 20 минут. Для них нет такого мероприятия, на подготовку к которому уйдет много времени. «Такого не бывает, мы всегда хорошо выглядим!» - подытожили подруги.
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