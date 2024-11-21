Жители Эстонии рассказали, сколько согласны заплатить за билет на мероприятие: «Я готова отдать любые деньги»

Ирина и Анатолий посещают мероприятия раз в месяц. «Если он уехал на рыбалку, то я иду одна. Если рыбалки нет, то вместе», - посмеялась женщина. Ирина рассказала, сколько согласна заплатить за билеты: «Если это очень хороший концерт, например, Марии Веретениной или Вероники Кнауб, то мы идем, несмотря на стоимость».

Анатолий поддержал супругу и подчеркнул, что цена должна варьироваться от 30 до 35 евро. «Тогда еще пенсионерам можно», - утверждает мужчина.

Евгения и Светлана ходят на мероприятия достаточно часто. Женщины стараются выходить в свет хотя бы раз в месяц. Они не смогли назвать конкретную сумму, которая сможет их остановить при покупке билетов. «Максимальной суммы нет, зависит от того, кто приезжает, что показывают и в каком месте это проходит», - рассказала Евгения.

Женщина также привела в пример концерты, которые проходят в маленьких уютных барах, где стоимость за билет маленькая. «На такие мероприятия денег не жалеем, потому что это то, что приносит нам удовольствие», - отметила Светлана.

Улыбчивая Маргарита рассказала, что в последнее время, особенно осенью она часто ходит на мероприятия. «Нам очень нравятся люди, которых мы встречаем, представления, которые мы смотрим», - добавила женщина.