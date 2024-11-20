СМОТРИТЕ Как в «Снежной королеве»: в Эстонии открывается «Зимняя страна чудес» с гигантским планетарием

«Зимняя страна чудес». Фото: Промо.

Эта зима начинается с волшебной атмосферы в Таагепера: 29 ноября в «Зимней стране чудес» Wagenküll будет представлена первая в Эстонии масштабная световая экспозиция. В парке установят гигантскую Солнечную систему с планетами, Луной и Землей. Также гостей ждут подсвеченные аллеи, светящиеся северные олени, разноцветные деревья, цветы, фонтаны, королевская карета и многое другое, что создает настоящую атмосферу зимней сказки. Победу света над тьмой подчеркнет эффектное лазерное шоу, которое осветит окрестности замка.

«Зимняя страна чудес». Фото: Промо.

Подготовка к созданию «Зимней страны чудес» началась сразу после окончания летнего цветочного фестиваля «Алиса в стране чудес». «Если летом в парке цвели сотни тысяч цветов, то в темное время года мы создали инсталляции, идеально подходящие для зимнего времени и особенно впечатляющие в темноте», - рассказал новый руководитель спа-комплекса Wagenküll Ян Оскар Вейденберг.

Он приглашает всех на этот удивительный световой фестиваль, который не имеет аналогов в Эстонии и ближайших странах. Весело будет и детям, и взрослым, и семьям, и школьным классам, и компаниям друзей, и рабочим коллективам. В главном здании замка будет открыт ресторан с богатым меню a la carte , а в Кристальном зале в Парковом доме заработает зимнее кафе со специальным меню. Отель и спа-центр будут работать на полную мощность, а всем посетителям предложат бесплатный чай.

«Зимняя страна чудес». Фото: Промо.

Одновременно с открытием «Зимней страны чудес» откроется новая часть спа-комплекса, где гости смогут насладиться новым круглогодичным открытым бассейном с теплой водой, из которого открывается роскошный вид на освещенный парк.

«Замок Таагепера самостоятельно производит энергию, поэтому мы можем поддерживать температуру воды в новом бассейне на уровне 30 градусов круглый год. Представьте себе: снежинки падают вам на голову, а вы наслаждаетесь теплой водой бассейна и ослепительным световым фестивалем», - рассказал Ян Оскар Вейденберг.

«Зимняя страна чудес». Фото: Промо.