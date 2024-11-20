«Страна, которая дала мне новую жизнь»: Светлана Лобода сделала громкое заявление

Из-за резкой критики российской власти, а также поддержки Украины, ей запретили въезд в Россию на 50 лет.

На своей странице в соцсетях певица написала новый пост и посвятила его стране, в которой сейчас живет.

«С Днем независимости, Латвия! Страна, которая дала мне новую жизнь, свежий глоток воздуха. С самого первого дня ты уверенно стояла на стороне Украины. Я благодарна тебе, и я всегда буду благодарна», - отметила Светлана.