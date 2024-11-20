После начала войны в Украине, Светлана Лобода покинула Россию и приняла решение перебраться в Латвию вместе с детьми, пишет Главред.
«Страна, которая дала мне новую жизнь»: Светлана Лобода сделала громкое заявление
Из-за резкой критики российской власти, а также поддержки Украины, ей запретили въезд в Россию на 50 лет.
На своей странице в соцсетях певица написала новый пост и посвятила его стране, в которой сейчас живет.
«С Днем независимости, Латвия! Страна, которая дала мне новую жизнь, свежий глоток воздуха. С самого первого дня ты уверенно стояла на стороне Украины. Я благодарна тебе, и я всегда буду благодарна», - отметила Светлана.