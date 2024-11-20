Украинская звезда Евровидения назвала свой диагноз

«Я много рассказывала, что беру творческую паузу, иду работать над собой, работаю с психологом… И никогда не делилась диагнозами, которые мне ставили психологи. Год назад, когда я отдыхала в Моршине, я впервые обратилась к психологу, чтобы разобраться, почему мне так часто хочется плакать и почему я стала эмоционально нестабильной. Вплоть до Нацотбора. Потому что он поднял все мое эмоциональное состояние на высшую ступень из-за того количества ответственности, которое было на наших плечах. Оба психолога сказали мне обратиться к психиатру. У меня были очень большие подозрения на тревожное расстройство. Психиатр провела исследование и оказалось, что тревожное расстройство у меня на начальной стадии. И оно - следствие глубокой депрессии, которая длилась более полутора лет», - призналась артистка.