В воскресенье, 1 декабря, в столичном районе Копли пройдет фестиваль корги. На этот раз владельцы и любители этих очаровательных собак соберутся, чтобы отпраздновать приближающееся Рождество.
Виляем хвостом по-рождественски! В Таллинне вновь пройдет фестиваль корги
В честь надвигающихся праздников фестиваль вновь объединит владельцев корги и их поклонников. Это отличная возможность встретиться с единомышленниками, поделиться опытом, насладиться обществом очаровательных питомцев и прекрасно провести время.
Организаторы фестиваля приглашают всех владельцев корги и поклонников этой породы провести насыщенный и веселый день 1 декабря.
Программа фестиваля
12:00 - Открытие фестиваля
На территории фестиваля начнут работать фудтраки с едой и сувенирный рынок, где можно найти множество товаров с изображением корги и попробовать оригинальные тематические блюда.
12:00–15:30 - Рынок в ангаре
В ангаре весь день будет открыт рынок еды и сувениров. Не упустите шанс найти что-то особенное для себя и своего четвероногого друга.
12:30 - Парад корги
Парад корги, организованный группой Welsh Corgi Estonia, станет одним из главных событий фестиваля. Парад прибудет на территорию фестиваля в 12:30. Если хотите присоединиться, сбор участников начнется в 12:00 в парке Касе. Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ!
13:00 - Йога с корги
Спокойный и веселый сеанс йоги от студии Portaal - уникальная возможность позаниматься йогой в компании своего питомца. Пока вы расслабляетесь, корги смогут исследовать площадку. Регистрация на месте.
13:40 - Конкурс костюмов
Приведите своего корги на сцену и продемонстрируйте его яркий костюм! Регистрация на конкурс пройдет на месте. Приветствуются любые наряды, особенно в рождественском стиле.
14:30 - Обучение трюкам
Школа Kontakt проведет мастер-класс, где можно научить своего корги забавным трюкам:
«Стыд» (когда корги прикрывает мордочку лапой),
«Красная дорожка» (раскатывает коврик),
«Зайка» (сидит на задних лапках),
«Упал в обморок» (притворяется спящим).
Не забудьте взять с собой любимые лакомства для питомца. Регистрация на месте.
15:00 - Аджилити
Кинологическая школа Kontakt проведет увлекательное занятие по аджилити – собаки учатся преодолевать препятствия, развивая координацию, концентрацию и физическую форму. Возьмите с собой лакомства и приходите попробовать аджилити вместе с вашим корги! Регистрация на месте.
15:30 - Общее фото и завершение фестиваля
В завершение праздника организаторы приглашают всех участников собраться для общего фото на память.