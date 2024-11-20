Виляем хвостом по-рождественски! В Таллинне вновь пройдет фестиваль корги

В честь надвигающихся праздников фестиваль вновь объединит владельцев корги и их поклонников. Это отличная возможность встретиться с единомышленниками, поделиться опытом, насладиться обществом очаровательных питомцев и прекрасно провести время.

Организаторы фестиваля приглашают всех владельцев корги и поклонников этой породы провести насыщенный и веселый день 1 декабря.

Программа фестиваля

12:00 - Открытие фестиваля

На территории фестиваля начнут работать фудтраки с едой и сувенирный рынок, где можно найти множество товаров с изображением корги и попробовать оригинальные тематические блюда.

12:00–15:30 - Рынок в ангаре

В ангаре весь день будет открыт рынок еды и сувениров. Не упустите шанс найти что-то особенное для себя и своего четвероногого друга.

12:30 - Парад корги

Парад корги, организованный группой Welsh Corgi Estonia, станет одним из главных событий фестиваля. Парад прибудет на территорию фестиваля в 12:30. Если хотите присоединиться, сбор участников начнется в 12:00 в парке Касе. Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ!

13:00 - Йога с корги

Спокойный и веселый сеанс йоги от студии Portaal - уникальная возможность позаниматься йогой в компании своего питомца. Пока вы расслабляетесь, корги смогут исследовать площадку. Регистрация на месте.

13:40 - Конкурс костюмов

Приведите своего корги на сцену и продемонстрируйте его яркий костюм! Регистрация на конкурс пройдет на месте. Приветствуются любые наряды, особенно в рождественском стиле.

14:30 - Обучение трюкам

Школа Kontakt проведет мастер-класс, где можно научить своего корги забавным трюкам:

«Стыд» (когда корги прикрывает мордочку лапой),

«Красная дорожка» (раскатывает коврик),

«Зайка» (сидит на задних лапках),

«Упал в обморок» (притворяется спящим).

Не забудьте взять с собой любимые лакомства для питомца. Регистрация на месте.

15:00 - Аджилити

Кинологическая школа Kontakt проведет увлекательное занятие по аджилити – собаки учатся преодолевать препятствия, развивая координацию, концентрацию и физическую форму. Возьмите с собой лакомства и приходите попробовать аджилити вместе с вашим корги! Регистрация на месте.

15:30 - Общее фото и завершение фестиваля

В завершение праздника организаторы приглашают всех участников собраться для общего фото на память.