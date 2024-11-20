ЗАБАВНОЕ ВИДЕО 40-летний принц Гарри набил первое тату и остался недоволен результатом

Татуировку на шею принцу Гарри нанес американский певец Джелли Ролл. Видео стало анонсом его выступления на церемонии закрытия нового сезона «Игр непобежденных».

В ролике показано, как 40-летний принц Гарри в тату-салоне садится в кресло, а затем в кадре появляется Ролл.

«Знаешь, я не мог поверить, когда мне позвонили и сказали, что принц Гарри хочет сегодня сделать татуировку. Они хотели, чтобы я сделал ему его первую татуировку? Это самая крутая вещь на свете», - заявил артист.

«Я пришел сюда, чтобы попросить тебя принять участие в "Играх непобежденных". В этом нет никакой татуировки. Я не могу сделать татуировку», - возразил британский принц.

Во время диалога Ролл заявил, что выступит на церемонии закрытия «Игр непобежденных», если принц Гарри позволит сделать ему его первую татуировку.

«Ладно, к черту все, поехали», - согласился принц Гарри, после чего Ролл сообщил, что сделает рисунок на шее.

«Я думал, на пояснице или на заднице», - парировал британский принц.

«Никто не хочет видеть твою задницу, Гарри», - заверил его со смехом Ролл.

В итоге он нанес на шею принцу Гарри надпись I am Jelly Roll.

«Это твое имя? Там написано Джелли Ролл? Ты написал свое имя на моей шее?! - возмутился принц Гарри, но певец уже выбежал из мастерской. - О, черт».

Благотворительный проект «Игры непобежденных» был создан принцем Гарри в 2014 году. Он представляет собой спортивные состязания для бывших и действующих военнослужащих с инвалидностью.

Ролл станет главным героем церемонии закрытия Invictus Games Vancouver Whistler 2025, которая состоится 16 февраля 2025 года.