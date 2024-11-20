Астрологи пообещали трем знакам Зодиака фантастические перемены до Нового года по китайскому гороскопу

Особенно приятным время окажется для нескольких знаков китайского Зодиака. Так, удачу в любви, карьере и финансах стоит ждать рожденным в годы Крысы, Кота и Козы. Эти везунчики смогут полностью расслабиться и не тревожится о том, на какие деньги покупать новогодние подарки и с кем отмечать праздник.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

До Нового года представители знака будут чувствовать себя прекрасно во всех отношениях. Со всех сторон Крысам будут поступать подарки, премии и прочие бонусы. Все дело в том, что более ранние идеи знака нашли свое успешное воплощение, что помогло Крысе и ее команде получит профессиональный рост и неплохую прибыль.

Впрочем, и знак не собирается почивать на лаврах. Вероятно, Крысы примут новое предложение о сотрудничестве, которое принесет им новый статус в профессиональном сообществе.

Время также походит для инвестиций и новых знакомств, включая личные. Со старыми партнерами знак примириться, а с новыми сможет блеснуть кулинарными навыками.

Кот - Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Положительная атмосфера будет царить и в жизни Кроликов. Знак будет особенно удачлив в партнерской сфере, неважно, идет ли речь о союзниках на работе или партнеров в личной жизни. Обаяние Кота будет расти все больше, чем меньше дней останется до наступления Нового года.

Астрологи рекомендуют Котам не обращать внимания на мнение завистников: уникальная удачливость представителей знака действительно может вызвать зависть. Тем более, что рядом почти всегда будут друзья и партнеры, которые помогут обернуть в удачу все неприятности, Главным советчиком знака в это время станет интуиция Кроликов.

Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Невероятные и зажигательные представители созвездия окажутся в центре внимания и смогут получить немало бонусов от постоянного светского общения. Козы внезапно почувствуют, что полны энергии и готовы к любым перипетиям судьбы, потому что полны уверенности в себе.

Эксперты по звездам считают, что знак получить не только прибыль, но и премиальные поощрения до того, как куранты пробьют начало 2025 года.

Момент отлично подходит для планирования будущих расходов и примерки планов. Все, что не будет происходить в это время с Козами, пойдет им на пользу, резюмируют астрологи.