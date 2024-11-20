ГАЛЕРЕЯ Юные модели из Эстонии привезли домой престижные титулы с международного конкурса

В этой категории главные награды Best National Costume завоевали София Валл и Мирон Простотин из Эстонии, их выступления подчеркнули красоту и традиции нашей страны на мировой сцене.

Особое внимание привлекла Биа Бетти Валлсалу, которая сама создала великолепный национальный костюм. Члены жюри высоко оценили ее талант и креативный подход.

Они оценивали молодых участников по результатам интервью и их выступлений в шоу талантов. Особого внимания удостоился Жанс Мазалевскис, который завоевал Grand Prix в категории юношей благодаря своему уникальному выступлению, сочетавшему актерское мастерство и магическое шоу.

В свою очередь, Марта Гладищева поразила зрителей и судей современным танцем, наполненным эстетикой и эмоциональностью, что принесло ей титул «Лучший танцор».

Одним из ярких событий стала вечеринка дружбы народов, где каждая страна представила свою культуру через национальные танцы и традиционные блюда. Участники обменивались сувенирами и заводили друзей из разных стран.

Кроме того, конкурсанты ежедневно участвовали в репетициях, готовясь к гала-концерту.

Участники также вышли на подиум VIP Fashion Week Turkey, где демонстрировали работы международных дизайнеров из Албании, Африки, Грузии, Румынии и Эстонии, включая бренд DvorJanka. Специальной гостьей модного показа стала Мерили Карола Крийса, которая заняла второе место на конкурсе Miss Summer World 2024. Она была удостоена титула International Model Grand Prix.

Фестиваль завершился грандиозным гала-концертом, на котором объявили победителей. Юные представители Эстонии и Латвии показали всему миру, что страны Балтии могут гордиться своими талантами. Их успех стал важным шагом на пути к новым достижениям в индустрии моды.

Все участники вернулись домой с незабываемыми воспоминаниями, вдохновением для новых свершений, новыми друзьями и бесценным опытом, который останется с ними на всю жизнь.