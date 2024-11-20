Ежегодный фестиваль моделей и талантов Golden Star Kids International, который проходит уже шестой год, стал настоящей триумфальной ареной для девяти моделей из Эстонии и Латвии. Молодые таланты достойно представили страны Балтии и эстонское модельное агентство Staarikool на мировой сцене, завоевав главные награды. Они продемонстрировали высокий уровень подготовки, доказав, что модельный бизнес - это не только внешность, но и сочетание творчества, целеустремленности и харизмы.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Юные модели из Эстонии привезли домой престижные титулы с международного конкурса
В этом конкурсе участвовали 50 детей из 12 стран, включая Эстонию, Латвию, Албанию, Италию, Украину, Грецию, Грузию, Румынию, Молдову, Казахстан, ЮАР и Кению.
Абсолютным победителем стал 13-летний Маркус Одракс из Эстонии, который завоевал титул Grand Prix Supreme среди мальчиков!
Гордость стран Балтии - завоеванные титулы:
Маркус Одракс (Эстония) - Grand Prix Supreme и Supermodel of the World
Жанс Мазалевскис (Латвия) - Best Talent World, Grand Prix Supreme и Winner Golden Star Kids International в категории Kids
Мирон Простотин (Эстония) - Победитель Grand Prix в категории мальчиков, Special Awards Grand Prix и Best National Costume Grand Prix
Анастасия Малык (Эстония) - Победитель Grand Prix в категории Kids
Марта Гладищева (Латвия) - Best Model Europe, Special Awards Grand Prix и Best Dancer
София Валл (Эстония) - Winner Golden Star Kids International в категории Little и Best National Costume Grand Prix
Биа Бетти Валлсалу (Эстония) - Superstar of the World Grand Prix Supreme
Лаура Йыэсалу (Эстония) - Superstar of the World Grand Prix Supreme
Мерлия Габриэль Муттика (Эстония) - Superstar of the World Grand Prix Supreme
Недавно под жарким солнцем Аланьи (Турция) состоялся масштабный международный фестиваль моделей и талантов, который включал насыщенную программу - от торжественной церемонии открытия до гала-вечера и награждения победителей.
Конкурс проходил в несколько этапов и подарил участникам множество ярких моментов. Помимо состязаний, юные таланты смогли насладиться культурными и развлекательными мероприятиями, такими как пенная вечеринка на пляже и экскурсия по городу. Одним из самых запоминающихся моментов стала фотосессия в национальных костюмах, где участники продемонстрировали традиционные наряды своих стран.
В этой категории главные награды Best National Costume завоевали София Валл и Мирон Простотин из Эстонии, их выступления подчеркнули красоту и традиции нашей страны на мировой сцене.
Особое внимание привлекла Биа Бетти Валлсалу, которая сама создала великолепный национальный костюм. Члены жюри высоко оценили ее талант и креативный подход.
Они оценивали молодых участников по результатам интервью и их выступлений в шоу талантов. Особого внимания удостоился Жанс Мазалевскис, который завоевал Grand Prix в категории юношей благодаря своему уникальному выступлению, сочетавшему актерское мастерство и магическое шоу.
В свою очередь, Марта Гладищева поразила зрителей и судей современным танцем, наполненным эстетикой и эмоциональностью, что принесло ей титул «Лучший танцор».
Одним из ярких событий стала вечеринка дружбы народов, где каждая страна представила свою культуру через национальные танцы и традиционные блюда. Участники обменивались сувенирами и заводили друзей из разных стран.
Кроме того, конкурсанты ежедневно участвовали в репетициях, готовясь к гала-концерту.
Участники также вышли на подиум VIP Fashion Week Turkey, где демонстрировали работы международных дизайнеров из Албании, Африки, Грузии, Румынии и Эстонии, включая бренд DvorJanka. Специальной гостьей модного показа стала Мерили Карола Крийса, которая заняла второе место на конкурсе Miss Summer World 2024. Она была удостоена титула International Model Grand Prix.
Фестиваль завершился грандиозным гала-концертом, на котором объявили победителей. Юные представители Эстонии и Латвии показали всему миру, что страны Балтии могут гордиться своими талантами. Их успех стал важным шагом на пути к новым достижениям в индустрии моды.
Все участники вернулись домой с незабываемыми воспоминаниями, вдохновением для новых свершений, новыми друзьями и бесценным опытом, который останется с ними на всю жизнь.