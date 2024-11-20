Эстонская певица откровенно рассказала о домогательствах: «Со мной произошло то, что, к сожалению, случается со многими»

23-летняя певица Мерилин Мялк сказала, что сомневалась, стоит ли вообще предавать огласке эту историю, но все равно решила это сделать. «Единственная причина, по которой я это делаю, - призвать женщин постоять за себя», - пишет она.

«Прямо и честно. Рабочие отношения с почти 50-летним мужчиной, но из-за обстоятельств мы оказались в одном гостиничном номере. Могли ли быть последствия? К сожалению, да... Мое личное пространство было нарушено, и мне пришлось несколько раз отталкивать его руки», - рассказывает Мяльк.

«Для меня это было абсолютно неприемлемо. Я полностью оцепенела», - повторяет она. «Сексуальные домогательства и использование - я не могу найти другого названия для того, что произошло. Но это случилось!»

Мяльк признается, что произошедшее оставило след на её психическом здоровье. «Я, например, долго не понимала, почему люди боятся говорить о таких вещах. Теперь знаю, каково это - испытывать ложный стыд, подавлять свои эмоции и травму», - говорит она и добавляет, что не собирается молчать.

«Об этом нужно говорить», - утверждает женщина. «Слишком часто такие люди остаются безнаказанными», - продолжает Мерилин, добавляя, что другая сторона может даже не осознавать, что поступает неправильно, но и это не уменьшает ее вины.

В комментариях к посту певице выражают огромную поддержку. «Очень жаль, что тебе пришлось через это пройти, но ты сделала важный и смелый шаг, поделившись этим», - написала Грете Кульд.

«Ты невероятно сильная, раз смогла рассказать об этом!» - считает певица Хелеза. Поддержку в комментариях также выразили Келли Сильдару и Алика Милова.