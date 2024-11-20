«Хорошие новости! С 12 ноября на предзаказанные поездки по Таллинну в категории Comfort действуют более высокие цены», - сказано в письме.

Письмо, которое получили некоторые пользователи Bolt. Фото: скриншот

Многие сначала приняли эту новость с недоумением, ведь кого обрадует очередное повышение цен на что бы то ни было. Однако оказалось, что такие сообщения получили только зарегистрированные водители Bolt.

Кто-то обратил внимание автора и всех заинтересованных на то, что повышение действует только на предзаказанные поездки в одной категории, которой, судя по комментариям в соцсетях, пользуются далеко не все.

Пообщавшийся с редакцией Вадим, который получил такое «письмо счастья», рассказал, что когда-то действительно зарегистрировался в приложении в качестве водителя, однако ни разу не работал там.

Руководитель отдела водительских услуг Bolt Оскар Рыым объясняет, что это уведомление действительно получили партнеры-водители, которых предприятие проинформировало об изменении цен на предзаказанные поездки категории Comfort.

«Это не является общим повышением цен на сервис. Мы получили обратную связь от водителей, которые обратили наше внимание на то, что стоимость в категории Comfort для заранее заказанных поездок до сих пор была ошибочно ниже, чем в категории Standart. Это была человеческая ошибка, и мы внесли коррекцию в прайс-лист только для заранее заказанных поездок одной категории», - говорит Рыым.

Он добавляет, что заранее заказанные поездки очень популярны среди клиентов, и их можно заказать в Bolt даже за 90 дней. По словам представителя сервиса, этот сервис часто используется, например, для поездок в аэропорт или из него, а также в порт или обратно.

Рыым также объяснил, что доход водителей формируется таким образом, что с каждой поездки удерживается фиксированная комиссия в пользу платформы, а оставшаяся сумма остается у таксиста.

«Таким образом, в случае повышения цен водители также получают выгоду, поскольку клиент платит больше за поездку, а водитель соответственно зарабатывает больше», - заключил он.