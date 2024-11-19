ФОТО Член Рийгикогу отпраздновала день рождения на райском острове Бали

Эстер Карузе вместе с семьей спряталась от темного и холодного ноября в Эстонии на райском острове Бали.

«Первые мгновения 32-летия, - пишет Карузе в Instagram, добавив под веселыми фотографиями с празднования дня рождения под жарким солнцем, - день был действительно хорошим». На столе был красивый торт, а завершился день любованием закатом на пляже.