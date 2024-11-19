Член Рийгикогу Эстер Карузе проводит отпуск на Бали, а сегодня она отмечает свой 32-й день рождения. Карузе делится с подписчиками в социальных сетях яркими фотографиями с празднования.
ФОТО ⟩ Член Рийгикогу отпраздновала день рождения на райском острове Бали
Эстер Карузе вместе с семьей спряталась от темного и холодного ноября в Эстонии на райском острове Бали.
«Первые мгновения 32-летия, - пишет Карузе в Instagram, добавив под веселыми фотографиями с празднования дня рождения под жарким солнцем, - день был действительно хорошим». На столе был красивый торт, а завершился день любованием закатом на пляже.
В качестве своего местонахождения политик указала Чангу - прибрежную деревню с 10-километровым пляжем на юго-западном побережье индонезийского острова Бали.
«Только положительные слова и эмоции», - признается Карузе порталу Elu24, описывая Бали.