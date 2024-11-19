Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, представители которых до конца 2024 года окажутся под особым покровительством звезд.
Глоба назвала знаки Зодиака, которым судьба преподнесет подарки до конца года
Она уверена, что космические энергии выстроятся таким образом, что судьба преподнесет этим счастливчикам самые желанные подарки. Время станет поворотным в их жизни.
Близнецы
Тамара Глоба подчеркивает, что представители этого знака получат неожиданный подарок судьбы. Особенно благоприятными станут последние месяцы года. Ноябрь принесет важные знакомства и перспективные проекты, а декабрь ознаменуется существенным финансовым прорывом. Возможно повышение по службе или успешное начало собственного дела.
Водолей
Водолеи окажутся в центре счастливых событий. Их ждет исполнение давней мечты, связанной с личной жизнью или профессиональной сферой. Звезды благоволят смелым начинаниям и творческим проектам. Особенно удачным станет период с середины ноября по конец декабря.
Скорпион
Они получат долгожданное признание и вознаграждение за прошлые труды. Судьба преподнесет приятный сюрприз в виде неожиданного наследства или крупного денежного поступления. В личной жизни возможны кардинальные перемены к лучшему.