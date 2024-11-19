Изменившаяся до неузнаваемости Линдси Лохан вышла в свет с супругом и восхитила поклонников

Линдси Лохан с мужем Бадером Шаммасом. Фото: Jamie McCarthy

Линдси Лохан, популярная в 2000-е актриса и звезда «Чумовой пятницы», имела довольно скандальную репутацию. Алкогольная и наркотическая зависимости разрушили ее карьеру: она часто попадала в заголовки таблоидов в основном в связи с многочисленными скандалами. В последние годы актрисе удалось справиться с зависимостями. Она стала чаще делиться в соцсетях фотографиями, и подписчики отмечают, что она выглядит намного лучше.

Линдси Лохан. Фото: Jamie McCarthy

В 2022 году актриса вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса, а спустя год впервые стала матерью: она родила сына, которого назвали Луай. Последние несколько лет Лохан ведет закрытый образ жизни, проживает с семьей в Дубае и прилетает в США только по работе.

«Наш маленький секрет» - как раз один из последних проектов актрисы: рождественская комедия, в которой она сыграла главную роль. Также Лохан снялась в сиквеле «Чумовой пятницы» вместе с Ли Кёртис, который должен выйти в прокат уже в 2025 году.