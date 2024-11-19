«Откровенный грабеж»: фанаты группы Linkin Park шокированы стоимостью билетов на концерт

Журналисты нашли на одном из форумов Reddit оживленное обсуждение о том, сколько нужно будет потратить средств, чтобы попасть на концерт группы. Пользователи откровенно обсуждали ценовую политику на билеты, и указали цены.

Один из фанатов написал, что билеты в премиум зону, которая расположена к сцене, будут стоить 300 фунтов. Стоимость входа во вторую фанзону обойдется в 110 фунтов, а самые дешевые билеты на стадионе в зоне мест для сидения будут стоить 85-90 фунтов.

Пользователи были «шокированы» такими ценами и писали, что откровенно не понимают, за что придется платить такие бешеные деньги. Один из пользователей честно признался, что не пожалел бы денег на то, чтобы сходить на шоу, однако «цены на билеты становятся просто сумасшедшими».

Другой человек написал, что был настроен съездить, однако заплатить триста фунтов за два билета, «учитывая дорогу и ночевку перед концертом» заставили его отказаться от этой идеи.

Еще один пользователь убежден, что такие цены «просто неподъемные» для него, и он отказался покупать билеты. К его мнению присоединился еще один пользователь, который говорит, что планировал купить три билета на выступление на Уэмбли.

«450 фунтов за три билета? Ей Богу, я лучше рискну и буду надеяться, что они выступят на Download Festival - это явно будет полезнее, чем тратить средства в никуда», - честно признается он.