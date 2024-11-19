Звезда «Секса в большом городе» сообщила о смерти отца после продолжительной болезни

«Недавно умер мой папа. И вся семья собралась вместе, чтобы провести его в последний путь. Для этого он оставил детальную инструкцию. Это было прекрасное празднование с джазовым оркестром. Мы все узнали о нем что-то новое, ведь у него была необычная жизнь. Родился в хижине на реке в Северной Каролине, а в результате выступал во всем мире со своими исследованиями в области психологии. Он был учителем и очень это любил. Он был блестящим и светлым, потому люди так любили его. Последнее десятилетие он жил с болезнью Паркинсона. Я думаю о преданности, с которой о нем заботилась моя мама, его врачи и медицинская помощь на дому. И я очень благодарна за ту поддержку, которую он получил, и настойчивость, которую он проявил в очень жестокой и тяжелой борьбе. Я знаю, что многие из вас, наверное, заботятся о своих близких, и я знаю, какой это требует любви и энергии. Размышляю о всей нашей семье, а особенно о моей маме. Мы любим тебя, папа, и мы очень благодарны, что ты сделал нашу жизнь ярче и оставил нам так много», - растрогала актриса.